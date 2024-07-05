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達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

世界新聞網何卓賢／即時報導
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)

本周早些時候，一架載有近300名乘客、正從底特律飛往荷蘭阿姆斯特丹的達美航空客機，在給乘客發放了壞掉的飛機餐食物之後，被迫降落到甘迺迪國際機場(JFK)。

據NBC報導，達美航空客機在3日飛行途中，有空服人員發現飛機餐裡有一部分食物壞掉。機組人員在諮詢了醫務人員之後，決定中途降落到JFK。根據飛行追蹤網站FlightAware，航線圖顯示，這架空巴客機降落之前正在加拿大東部上空飛行；降落到JFK時是當日凌晨4點。

目前未有信息指出，到底有多少乘客已經吃下了壞掉的飛機餐；對壞掉食物的情況也未有更多說明。

然而，根據一名在臉書分享飛機上情況的乘客賈偉德(Javid)，壞掉的食物應該是雞肉。他表示，當時空服人員提供了雞肉或者是義大利麵的飛機餐選項，他選擇了雞肉。大概飛行40分鐘之後，飛機師表示有出現食物污染的情況，因此必須掉頭去JFK尋求醫療幫助，評估食用了雞肉乘客的情況。到達目的地之後所有乘客必須下飛機，換乘另一架飛機。

根據報導，降落JFK之後，大概有24人，包括10名機組成員和14名乘客，接受了評估。

所有受到影響的乘客被安排了住宿和交通，並且被重新安排到當晚的另一趟航班上。

美國聯邦航空管理局(FAA)證實，有機組人員報告，飛機降落之前「有幾名乘客感到不適」。

JFK 達美航空

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