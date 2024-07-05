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英國大選變天為何市場淡定？一個關鍵詞解密

彭博：中國網友力挺加州州長紐森入主白宮

中央社華盛頓5日綜合外電報導
加州州長紐森（Gavin Newsom）。美聯社
加州州長紐森（Gavin Newsom）。美聯社

外界要求總統拜登退選並由副總統賀錦麗（Kamala Harris）入替出戰2024總統大選的聲浪日增之際，彭博今天報導，中國網友力挺加州州長紐森（Gavin Newsom）入主白宮。

彭博（Bloomberg News）指出，在拜登（Joe Biden）電視辯論表現失常後，中國社群媒體用戶紛紛發布加州州長紐森的照片和影片片段。網友稱去年造訪中國的紐森具有「總統氣質」，並具備足以勝任總統大位的「完美履歷」。

擁有300萬追蹤者的中國社群媒體微博博主鄭軍（Zheng Jun，音譯）發文說，紐森是「機會來臨時，準備最充分採取行動的人」。

紐森去年訪中大受當地民眾歡迎。他會晤中國國家主席習近平時，稱讚中國經濟取得成功使全球其他國家受惠，並敦促美中在氣候變遷上取得更多進展。

這個更積極樂觀的基調，與拜登或尋求重返白宮的前總統川普（Donald Trump）形成鮮明對比。川普執政時除了對中國發動貿易戰，之後還給COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情貼上「中國病毒」標籤，遭外界指控根本就是種族歧視。

儘管拜登的態度遠比川普平穩許多，但他對中國沒有比較溫和。拜登更有效率地聯合美國盟友拒絕提供先進半導體技術給中國，他並希望限制美國個人與企業投資中國，他特別聚焦於限制中國在晶片、量子運算及AI領域的進展。

然而，紐森的中國支持者忽略了美國政治的根本現實：高度質疑共產黨。這是政治分裂的美國能把眾人團結起來的少數幾件事之一。

例如，美國跨黨派國會議員6月提案，要求獲得聯邦資金補貼的半導體製造商不得在其廠房使用中國製設備；美國兩黨國會議員在5月賴清德總統就任後隨即組團來台訪問。

如果紐森有幸當選美國下一任總統，他會發現，在政治上與中國交朋友，要比他擔任州長時在上海讚賞特斯拉（Tesla）超級工廠困難甚多。

紐森 拜登 川普

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