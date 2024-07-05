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颶風「貝羅」撲向墨西哥度假勝地 周末恐影響德州南部

中央社／坎昆4日綜合外電報導
颶風貝羅肆虐加勒比海，圖為巴貝多一處港口船隻7月1日遭遇風災後撞成一團。(美聯社)
颶風貝羅肆虐加勒比海，圖為巴貝多一處港口船隻7月1日遭遇風災後撞成一團。(美聯社)

颶風貝羅（Beryl）襲擊加勒比海開曼群島，席捲牙買加，挾帶強風摧毀建築物、將樹木連根拔起，隨後在今晚撲向墨西哥旅遊勝地圖盧姆（Tulum）。

目前強度為2級颶風的貝羅，過去幾天在幾個加勒比海小型島嶼造成致命災損。

貝羅已穿過開曼群島（Cayman Islands），並預料在今晚或明天早上撲向墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula）東岸的海灘度假勝地圖盧姆。

美國國家颶風中心（NHC）表示，這場異常猛烈的颶風目前在圖盧姆以東約290公里處。

開曼群島倖免於難後，當地官員今天稍早發布解除警報。

更東邊的加勒比海島嶼就沒那麼幸運了。當局表示，牙買加、格瑞那達（Grenada）、聖文森和格瑞那丁（St. Vincent and the Grenadines）以及委內瑞拉北部至少有11人喪生。

牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）今天接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示，牙買加有兩人因風暴喪生。

美國國家颶風中心表示，貝羅目前最大持續風速已降至每小時177公里，預計今晚至明天將為墨西哥尤加丹半島帶來100至150毫米的降雨量，在部分地區則達254毫米。

美國國家颶風中心說，預計風暴將在周末稍晚向墨西哥東北部和美國德州南部移動。

颶風 墨西哥 德州

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