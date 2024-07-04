不滿老婆「愛狗甚於愛我」 德州華男狠心摔死博美犬

慘遭虐待致死的小型博美犬。(取自X平台/@FortBendPct1)

警方指出，德州 31歲男子紀鵬飛(Pengfei Ji，譯音)與妻子吵架時，說她愛狗勝於愛丈夫，盛怒之下把老婆的小型博美犬(teacup Pomeranian)摔死，遭警方以虐待動物罪名逮捕。

班德堡郡(Fort Bend)警察局表示，家住瑞奇蒙市(Richmond)的紀鵬飛6月28日傍晚和太太發生爭吵，家中監視器顯示，他抓住太太愛犬的兩隻後腿，在他的頭上甩了幾圈，然後一再摔向院子裡的狗屋，任牠嚎叫。

當地ABC13台報導，紀鵬飛表示，他擔心老婆「愛狗甚於愛我。」

夫婦倆把傷勢嚴重的狗送到辛可牧場鎮(Cinco Ranch)一家獸醫院求治，獸醫宣告狗已死亡。派出所說，獸醫打電話報警。

紀鵬飛隨後被警方逮捕，罪名是虐待動物三級重罪。

涉嫌摔死妻子愛犬的華裔男子紀鵬飛。(警方照片)

ABC13台說，紀鵬飛可能還涉及控湮滅證據，因為警方看過他太太手機裡的監視錄影檔案，這段足以讓他入罪的檔案，卻被他刪掉了。

ABC13台引述看過錄影的警察說法，他絕對不想再看到如此殘忍的畫面。

警察諾維爾(Chad Norvell)把紀鵬飛逮捕後，表示整起事件讓他很不舒服，「簡直讓我說不出話來。」

諾維爾表示：「我很高興我們能夠把他關進監牢，他也將為自己駭人的行為，面對司法裁處。對他太太痛失寵物 ，則致上我的哀悼。」