我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台華爾街女神爭產謀害小姑 母女殺人未遂各判8年

紐約吃熱狗大賽 芝加哥選手首奪冠 須藤美貴衛冕

民主黨好萊塢金主打退堂鼓：不該讓高齡者開美國大車

中央社記者廖漢原紐約4日專電
好萊塢超級經紀人伊曼紐。(路透)
好萊塢超級經紀人伊曼紐。(路透)

民主黨的堅定支持者好萊塢金主也對總統拜登是否適合繼續參選表達意見，超級經紀人伊曼紐比喻：「你希望拜登和川普夜間開車上路嗎？如果答案都是否定，就不該讓任何一人負責年營業額達27兆美元，叫做美國的大公司。」

奧斯卡獎得主茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）與喬治克隆尼（George Clooney）6月中連袂出席拜登（Joe Biden）募款活動，募集金額達到3000萬美元，曾讓民主黨陣營糧草大增士氣大振。不過首場電視辯論會後，力挺民主黨的好萊塢金主們也打退堂鼓，要求提出可勝選的候選人。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，近年來向民主黨捐贈數百萬美元的Netflix共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）3日要求拜登退選。他希望具活力的民主黨領袖出馬擊敗川普（Donald Trump），確保美國的安全繁榮。

好萊塢超級經紀人伊曼紐（Ari Emanuel）上周也表示，電話響不停，民主黨政治獻金人士計劃將資源轉至國會選舉。伊曼紐的的哥哥是前總統歐巴馬（Barak Obama）的幕僚長，現為美國駐日大使拉姆伊曼紐（Rahm Emanuel），長期與民主黨關係深厚。

伊曼紐曾任川普的經紀人，他在資深媒體人布朗（Tina Brown）的訪問中說，他在父親81歲時把車鑰匙收走，並藉此比喻：「你希望拜登和川普夜間開車上路嗎？如果答案都是否定，就不該讓任何一人負責年營業額達27兆美元，叫做美國的大公司。」

好萊塢金主們近期不斷透露對拜登的不滿，包括他長期擔任民主黨安全選區德拉瓦州的聯邦參議員，與西岸不熟。拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在任期間也不熱衷和金主們打交道。

知名電視製作人林德洛夫（Damon Lindelof）在好萊塢內部出版刊物寫道，民主黨捐款人士應在換拜之前禁止掏口袋。如果美國未來不能如預期般行事，就該進行經濟制裁，這是一種折衷手段，短期創傷是為了長期療效。

民主黨的好萊塢最重量級金主夢工廠（DreamWorks Pictures）創辦人傑佛瑞凱森柏格（Jeffrey Katzenberg），也是拜登競選團隊主席之一，今年初曾與拜登在愛荷華州跑活動，至今對選情不利情況保持沉默。

不過傑佛瑞凱森柏格在2023年曾呼籲拜登擁抱自己的年齡，別像滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）年過80還在巡演。

拜登 民主黨 好萊塢

上一則

「換拜」壓力日增 紐時專欄作家群點名接棒人選

延伸閱讀

看過拜川辯論片段 普亭仍偏好拜登當美國總統

看過拜川辯論片段 普亭仍偏好拜登當美國總統
華爾街日報最新民調：川普支持度創新高

華爾街日報最新民調：川普支持度創新高
川普喊好日子快到 國慶休假關鍵48小時 拜登謀力挽狂瀾

川普喊好日子快到 國慶休假關鍵48小時 拜登謀力挽狂瀾
意圖取代拜登？密西根州長否認暗地推動「徵召小桂」

意圖取代拜登？密西根州長否認暗地推動「徵召小桂」

熱門新聞

美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）

表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

2024-06-28 19:49
特斯拉Model Y電動休旅車。最近亞利桑納和加州分別傳出多起特斯拉故障，車門無法開啟，將人困在車內的意外。(美聯社)

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

2024-06-29 13:30
麥肯錫的消費者研究指出，美國受訪的電動車車主中，有46%考慮換回汽油車。美聯社

電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車

2024-06-29 16:03
科州20歲亞裔男子裴凱文縱火洩憤燒屋，導致五人死亡，2日被判處60年徒刑。(美聯社)

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

2024-07-03 10:17
哥倫比亞大學華裔副校長兼發言人張本恩(Ben Chang)17日上班途中，在離校不遠的街頭遭辱罵、毆打，紐約市警局已展開調查，但迄今仍未鎖定任何嫌犯。(取自哥倫比亞大學官網)

「滾回你國家」哥大華裔發言人 紐約街頭遭辱罵毆打

2024-06-28 21:58
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬被Axios爆料，指她長期對拜登家族不滿。(路透資料照)

Axios獨家：前第一夫人米雪兒 私下對拜登家族不滿

2024-06-27 15:26

超人氣

更多 >
22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員
南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死
華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
陣前換將怎麼換？拜登傳出承認可能退選 賀錦麗聲勢漸高

陣前換將怎麼換？拜登傳出承認可能退選 賀錦麗聲勢漸高