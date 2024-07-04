民主黨好萊塢金主打退堂鼓：不該讓高齡者開美國大車

好萊塢超級經紀人伊曼紐。(路透)

民主黨 的堅定支持者好萊塢 金主也對總統拜登 是否適合繼續參選表達意見，超級經紀人伊曼紐比喻：「你希望拜登和川普夜間開車上路嗎？如果答案都是否定，就不該讓任何一人負責年營業額達27兆美元，叫做美國的大公司。」

奧斯卡獎得主茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）與喬治克隆尼（George Clooney）6月中連袂出席拜登（Joe Biden）募款活動，募集金額達到3000萬美元，曾讓民主黨陣營糧草大增士氣大振。不過首場電視辯論會後，力挺民主黨的好萊塢金主們也打退堂鼓，要求提出可勝選的候選人。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，近年來向民主黨捐贈數百萬美元的Netflix共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）3日要求拜登退選。他希望具活力的民主黨領袖出馬擊敗川普（Donald Trump），確保美國的安全繁榮。

好萊塢超級經紀人伊曼紐（Ari Emanuel）上周也表示，電話響不停，民主黨政治獻金人士計劃將資源轉至國會選舉。伊曼紐的的哥哥是前總統歐巴馬（Barak Obama）的幕僚長，現為美國駐日大使拉姆伊曼紐（Rahm Emanuel），長期與民主黨關係深厚。

伊曼紐曾任川普的經紀人，他在資深媒體人布朗（Tina Brown）的訪問中說，他在父親81歲時把車鑰匙收走，並藉此比喻：「你希望拜登和川普夜間開車上路嗎？如果答案都是否定，就不該讓任何一人負責年營業額達27兆美元，叫做美國的大公司。」

好萊塢金主們近期不斷透露對拜登的不滿，包括他長期擔任民主黨安全選區德拉瓦州的聯邦參議員，與西岸不熟。拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在任期間也不熱衷和金主們打交道。

知名電視製作人林德洛夫（Damon Lindelof）在好萊塢內部出版刊物寫道，民主黨捐款人士應在換拜之前禁止掏口袋。如果美國未來不能如預期般行事，就該進行經濟制裁，這是一種折衷手段，短期創傷是為了長期療效。

民主黨的好萊塢最重量級金主夢工廠（DreamWorks Pictures）創辦人傑佛瑞凱森柏格（Jeffrey Katzenberg），也是拜登競選團隊主席之一，今年初曾與拜登在愛荷華州跑活動，至今對選情不利情況保持沉默。

不過傑佛瑞凱森柏格在2023年曾呼籲拜登擁抱自己的年齡，別像滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）年過80還在巡演。