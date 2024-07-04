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華爾街日報最新民調：川普支持度創新高

「換拜」壓力日增 紐時專欄作家群點名接棒人選

中央社紐約4日專電
馬州州長摩爾(中)被認為可接棒拜登參選。(州長辦公室)
馬州州長摩爾(中)被認為可接棒拜登參選。(州長辦公室)

「紐約時報」6位專欄作家今天再度對總統拜登是否該繼續競選，以及可能的接棒者發表意見，包括副總統賀錦麗及密西根州、馬里蘭州與賓夕法尼亞州州長都被點名。

紐約時報（New York Times）社論與多位專欄作家在拜登（Joe Biden）辯論後隔日公開表達民主黨應換拜的意見，紐時專欄作家布羅（Charles M. Blow）、度查特（Ross Douthat）、佛蘭契（David French）、紀思道（Nicholas Kristof）、保羅（Pamela Paul）與波爾葛林（Lydia Polgreen）6位專欄作家，再度集體對拜登的接棒者發表意見。

波爾葛林支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）順理成章接棒，她認為賀錦麗初選時相對低調，外界可能認為她試過挑戰總統大位但失敗了，不過初選與全國競選是兩回事。

她認為，眼前情況民主黨面對的是霸凌者，賀錦麗氣量十足，過去擔任檢察官時善於處理遊走法律的邊緣者，她必須上陣。

紀思道支持曾經訪台的密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer，另譯惠特默）參選。他指出，密州是民主黨留在白宮的必爭之地，魏美桂曾輕易贏了兩屆州長，也會在重要搖擺州威斯康辛州及賓州表現優異，因她作風務實，亞利桑納州與喬治亞州的中間選民也會支持。

度查特指民主黨在大勢不利環境下應出奇招，西維吉尼亞州選出、現為無黨派的聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）應代表民主黨出戰。度查特去年就支持他以無黨籍身分參選，當時認為曼欽曾是民主黨中間派，應該投入選戰試水溫，但如今民主黨陣營唯一目標是阻止川普（Donald Trump）當選，曼欽會拿下關鍵兩黨之外的中間選票。

保羅支持政治新鮮人馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）接棒。今年45歲的摩爾出身移民家庭，父母都是媒體工作者，摩爾畢業於約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）與牛津大學（University of Oxford），曾參與阿富汗戰事，出版5本著作，是典型少數族裔在美國政商界成功的例子。

曾任紐時書評的保羅指出，沒人樂見兩位年邁候選人同場，年輕的摩爾可以動搖選情，激勵選民、贏得選戰、治理國家，並為民主黨注入新的領導。

佛蘭契支持屬民主黨溫和派的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。夏皮洛在賓州施政數度打破政黨界線，包括降低企業稅，共和黨選民視他為願意走出同溫層的溫和派。

佛蘭契認為夏皮洛有能力鎮定地、策略性拆解川普謊言，最重要的賓州是關鍵搖擺州，他在當地非常受歡迎。

在自由派媒體一片換拜聲中，布羅堅持不該強迫拜登退選。他指出，換拜派和他認為不該強換的理由相同，都不想見到川普再度當選，如果那是唯一目標，就要確認候選人能夠擊敗川普，但目前看不出有人可取代拜登。

民主黨 拜登 賓州

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