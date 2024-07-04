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川普喊好日子快到 國慶休假關鍵48小時 拜登謀力挽狂瀾

記者顏伶如／即時報導
（美聯社）
（美聯社）

拜登總統與前總統川普國慶日各自透過社群媒體發文，新聞周刊(Newseek)4日報導，兩人風格截然不同。此外， 拜登在國慶日休假時，將與家人共商連任選舉計畫，期盼能在個人政治生涯最關鍵的48小時裡力挽狂瀾。

拜登4日在社群網站X平台發文寫道：「祝美國國慶日快樂。願上帝保佑大家。願上帝保佑我們的部隊。」

川普4日則在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發表2020年7月4日在南達科他州拉什摩爾山(Mount Rushmore)國家紀念公園發表演說的影片剪輯。川普在演說時表示，拉什摩爾山紀念公園裡的總統雕像絕對不容褻瀆。

影片結尾，川普說道：「美國的未來就在我們手中。各位女士、先生，好日子即將到來。」

另一方面，有線電視新聞網(CNN)分析，對於國定假日休假，從來沒有任何總統像拜登一樣如此需要今年國慶日。

電視辯論結束後，拜登面臨要求退選的聲浪，3日更有媒體報導傳出他願意主動退選。報導指出，拜登在國慶日休假時，將與家人在白宮共商連任選舉計畫，期盼能在個人政治生涯最關鍵的48小時裡力挽狂瀾。

拜登5日將接受美國廣播公司(ABC)專訪，周末則將前往搖擺州舉辦造勢活動，每一次公開亮相都將被各界以放大鏡檢視是否有任何出錯或顯得虛弱，印證身心狀況已不再適合續任總統的質疑。

CNN分析，拜登面臨的殘酷現實是，幕僚從辯論結束以來的各種承諾與解釋都不管用，因為種種說詞均沒能排除拜登的窘境。一周之前，5000萬觀眾目睹了拜登講話前後不一、氣色虛弱且顯得吃力的辯論會表現，迄今依然印象深刻。拜登陣營越想為拜登的辯論會表現找藉口，問題核心便越受到矚目：拜登如果連任成功，任期結束將已86歲，絕大多數選民對於他的身體狀況能否勝任感到懷疑。

一名資深政府官員對CNN記者形容，拜登支持基礎逐漸流失，就像「海浪一波波打向岸邊」。

官員指出，首先是金主抽身，接下來則有民選官員紛紛發難，接下來將是民調一面倒，「防線已經被攻破了」。

拜登 川普 南達科他州

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