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保守派智庫擬聯邦大改革計畫 川普當選將推二次美國革命

記者顏伶如／即時報導
「傳統基金會」會長羅凱文。(美聯社)
「傳統基金會」會長羅凱文。(美聯社)

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)會長羅凱文(Kevin Roberts)表示，目前正在草擬聯邦政府大幅改革計畫，前總統川普若在11月大選勝出，上台之後將有「第二次美國革命」左派人士如果願意配合，兵不血刃即可完成任務。媒體報導傳出羅凱文是川普考慮中的白宮幕僚長人選。

美國廣播公司(ABC)報導，羅凱文2日接受播客節目「戰情室」(War Room)訪問時說，共和黨正準備「把國家拿回來」。「戰情室」主持人班農(Stephen Bannon)因藐視國會定罪坐牢期間，前任維吉尼亞州聯邦眾議員布拉特(Dave Brat)等人輪流暫代主持。

羅凱文表示，右派近來一路得分，民主黨如今變得虛弱；他表示，現正準備推出「第二次美國革命」(second American Revolution)，左派人士如果願意配合，就能在兵不血刃之下完成任務。

報導指出，羅凱文的談話透露「傳統基金會」對川普再度上台的政策內容具有龐大影響。「傳統基金會」正在推動的「2025計畫」(Project 2025)是共和黨新政府的施政藍圖，具體項目包括削減聯邦政府權限，裁撤數千名公務員，改由效忠川普的人馬遞補，協助落實強硬路線的極右派政策。

班農日前接受紐約時報訪問時說，羅凱文是川普考慮中的白宮幕僚長人選。

川普遭到推翻選舉結果刑事重罪起訴，最高法院1日裁定總統的「公務行為」享有某種程度的豁免權。羅凱文受訪時說，最高法院的判決非常重要，讓總統執行公務時不必對於每項決定都要揣測再三。

曾經參加民主黨總統初選的作家瑪莉安．威廉森(Marianne Williamson)在社群媒體X發文寫道，羅凱文的論述令人毛骨悚然。她寫道：「他們想要發動第二次美國革命，目的在於推翻原本的美國革命。」

川普 白宮 民主黨

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