我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮懇談後 霍楚等民主黨3州長力挺拜登連任

今年國慶日 洛杉磯沒焰火 無人機燈光秀一樣好看

吃燒烤不再是必須…高肉價+高利率讓「烤肉架」不再受寵

編譯徐薏茹／即時報導
疫情期間成為家庭寵兒的烤肉活動，因肉價上升及疫情結束，使烤肉架的銷量大為下滑。（美聯社）
疫情期間成為家庭寵兒的烤肉活動，因肉價上升及疫情結束，使烤肉架的銷量大為下滑。（美聯社）

國人在疫情期間狂吃燒烤，但燒烤產業現在正面臨許多挑戰，包括高肉價和高利率，以及經濟的不確定性，許多人覺得沒有必要升級近期的購物清單。

高檔燒烤架製造商Traeger等市場龍頭曾是疫情期間的人氣王，但Traeger最新一季的烤架銷售為7680萬元，遠低於2021年第二季的1億5610萬元。

根據TraQline的數據，最暢銷烤架品牌Weber的市占率自2020年以來也已經下滑；家得寶(Home Depot)在5月的第一季也稱，較高價露臺和烤架等花園設備面臨壓力，該公司的銷售和利潤大幅下滑。

不僅是大品牌，販售烤架和其他後院烹飪設備的地方商家也報告類似的需求下跌情況。

加州聖地牙哥燒烤店West Coast BBQ Shop總經理布希菲德(Brian Bushfield)說：「熱潮正在下降」，他指出，儘管國殤日(Memorial Day)假期是購買新烤架的熱門時期，但6月初和國殤日假期的買氣低迷。

國人也許不像以往般癡迷於購買烤架，但大家仍在大量使用烤架，戶外烤肉的頻率並沒有降低，根據壁爐、庭院與燒烤協會(HPBA)的統計數據報告，2023年，八成的美國屋主擁有烤架或燻烤爐，遠高於2019年的64%；接受調查的新烤架買家中，27%的人購買烤架是為了新冠疫情期間能在家做更多料理。

除了烤架，木炭粒、瓦斯桶等消耗品也屬於家得寶的燒烤類別，家得寶幹部道尼(Joe Downey)表示，這些商品推動很大一部分銷售，疫情期間購買烤架的新顧客也經常回來購買燃料。

道尼說：「在家煮飯的人比以往還多」，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據顯示，今年稍早隨著外食成本增加，在家吃飯的成本下降。

大多數烤架製造商和零售商似乎都同意，疫情促進了烤架和其他耐用家用設備的需求，因為大家都在尋找各種方法充實生活，並在家裡招待家人。

道尼認為，家得寶的烤架銷售在疫情催生的高峰後，現在已經趨於穩定，他預計疫情期間購買的烤架將在2025年達到產品生命周期的盡頭，回頭客才會再來。

疫情期間成為家庭寵兒的烤肉活動，因肉價上升及疫情結束，使烤肉架的銷量大為下滑。（...
疫情期間成為家庭寵兒的烤肉活動，因肉價上升及疫情結束，使烤肉架的銷量大為下滑。（美聯社）

疫情 加州 聖地牙哥

上一則

今年國慶日 洛杉磯沒焰火 無人機燈光秀一樣好看

下一則

密西根6歲童遭比特犬攻擊 8歲哥哥衝去救她被讚英雄

延伸閱讀

有機木炭、有氧健身車…夏季良伴 國慶假期帶來大快樂

有機木炭、有氧健身車…夏季良伴 國慶假期帶來大快樂
好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）

好康報您知／漢亞龍超市（H Mart）
Woori新鮮優質肉市場 批發價格便宜 是煮菜、火鍋、燒烤的良伴 另備快煮餐包 讓您省時省事省心力

Woori新鮮優質肉市場 批發價格便宜 是煮菜、火鍋、燒烤的良伴 另備快煮餐包 讓您省時省事省心力
美高利率恐長期化 債市亮警訊 「持現金更具吸引力」

美高利率恐長期化 債市亮警訊 「持現金更具吸引力」

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）

表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

2024-06-28 19:49
特斯拉Model Y電動休旅車。最近亞利桑納和加州分別傳出多起特斯拉故障，車門無法開啟，將人困在車內的意外。(美聯社)

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

2024-06-29 13:30
房產交易詐騙猖獗，電匯房款務必提高警覺。(圖／123RF)

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

2024-06-26 17:48
麥肯錫的消費者研究指出，美國受訪的電動車車主中，有46%考慮換回汽油車。美聯社

電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車

2024-06-29 16:03
哥倫比亞大學華裔副校長兼發言人張本恩(Ben Chang)17日上班途中，在離校不遠的街頭遭辱罵、毆打，紐約市警局已展開調查，但迄今仍未鎖定任何嫌犯。(取自哥倫比亞大學官網)

「滾回你國家」哥大華裔發言人 紐約街頭遭辱罵毆打

2024-06-28 21:58

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年