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今年國慶日沒焰火 無人機燈光秀一樣好看

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今年國慶日沒焰火 無人機燈光秀一樣好看

編譯盧炯燊/即時報導
估計國慶日假期全國會有7100萬人出遊。（歐新社）
估計國慶日假期全國會有7100萬人出遊。（歐新社）

愈來愈多城市在國慶日沒有焰火表演，但星空一樣燦爛，無人機燈光秀同樣刺激，讓人難忘。

洛杉磯是其中一個將無人機燈光秀納入節日慶祝及其他活動的城市之一，有時用來代替焰火表演。田納西州納許維爾(Nashville)則將焰火與無人機結合起來，作為國慶慶祝活動的一部分。受到野火威脅的加州納巴郡(Napa)與太浩市(Tahoe City)只選擇了無人機，鹽湖城也是如此……。

儘管無人機表演不像焰火那樣壯觀，但有一種令人感到很酷的新科技元素，而且隨著技術的發展，場面更宏大，內容更迷人。

目前一場有200架無人機，長約12分鐘的燈光秀，起價為1.5萬元，並根據複雜程度及單元數量而上升，通常埋單4.5萬元，這是焰火表演的兩倍。

不過隨著成本一直下降的同時，最重要的是它有其他顯著優勢，尤其是安全性高，對環境的影響也小得多，不會留下碎片或煙霧，也不會引發火災。

鹽湖城市政活動經理特韋德(Lynze Twede)指出，出於安全和環境考量，鹽湖城2023年國慶已改為無人機表演，市民都欣然接受。

一家只成立了3年半的無人機燈光秀公司，過去一年業務成長60%，總裁博斯(Rick Boss)相信整個行業都有不錯的業績。他說，這個行業是在疫情過後出現及起飛，現在規模仍然相對較小，未來的發展空間更大。

博斯表示，這些無人機約為12英寸x12英寸，基本上只是飛行的燈泡。場面內容是由設計師編寫程式，由電腦控制，與音樂同步。可在12分鐘的表演中形成多達20個形狀、圖像和訊息，在四分之一英里內觀看效果最佳。

當然也不是所有人都歡迎無人機，德州加爾維斯頓(Galveston)在2022年用無人機取代國慶焰火時，就遭到當地居民公開反對。

負責洛杉磯無人機表演的岡薩雷斯(Robert Gonzalez)認為，無人機在某種程度上是未來的潮流，但焰火，尤其是在7月4日國慶日，已經存在了幾個世紀，到目前仍然非常受歡迎，會帶來更熱鬧氣氛，因此無人機只會是焰火的伴侶而難以取代。

洛杉磯 加州 田納西州

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