洛城中餐店 機器人做菜 菜色「像熊貓快餐與Chipotle生的孩子」

洛杉磯中式快餐店Tigawok引進機器人廚師，縮短做菜時間以及減少人力成本，希望將道地中國菜的味道讓更多人嚐得到。（取材自Instagram）

洛杉磯 一家中式快餐店引進機器人廚師，縮短做菜時間以及減少人力成本，同時業者希望將道地中國菜的味道讓更多人嚐得到。

據Eater LA報導，這家由餐飲老手托馬斯．蘇（Tomas Su）與凱文．王（Kelvin Wang）經營的Tigawok已於5月31日開幕，由於是使用機器人廚師在短短幾分鐘內完成做菜，托馬斯形容這「就像熊貓快餐（Panda Express）與Chipotle生的孩子，但提供了更傳統的中國菜，」兩人合作就是希望打造更道地中國口味的中式快餐。

Tigawok餐廳佔地1,500平方英尺，用餐的顧客拿著托盤依序排隊選擇包括滷肉飯、麻婆豆腐、番茄炒蛋、宮保雞丁、湖南辣椒肉、可樂雞與小籠包等15至18種主菜，每份主菜價格2.99至5.99元，固定菜色8至10道，另外8道菜則依季節變換。

托馬斯說，「我們喜歡熊貓快餐或華館(P. F. Chang)的食物，但不認為是中國菜，我想此時應該是教育主流大眾我們認為的中國菜嚐起來是什麼味道的時候了。」凱文表示，Tigawok的菜餚與聖蓋博谷(San Gabriel Valley)的餐廳一樣，但卻更加實惠。雖然當地已有許多餐廳使用類似技術用來調理炒飯與炒麵等簡單的菜，但Tigawok使用的技術，就調味設計與清潔上而言更加細緻。托馬斯說，「我們對我們創新的廚師機器人感到相當自豪。」該餐廳的機器人是在中國設計與建造，並經由取得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)認證的經銷商引進。

透過機器人，使用者可上傳食譜並即時傳送至其他連線裝置，確保所有菜餚一致，而且機器人在模仿「鑊氣」方面非常到位。除此之外，機器人還可透過高達600度的溫度進行炒、燉、煮及慢煮，在一道菜加入高達16種調味料並在上菜前檢測 食物溫度，之後機器人會自動清洗並在30秒內完成消毒工作區。

多數Tigawok的菜餚需3至5分鐘完成，一次可做出約15份菜色，其中最長烹調時間是托馬斯的母親家鄉河南 的辣菜，需花費9分鐘。餐廳最忙碌時候，需要5或6名員工在現場。

Tigawok等餐廳引進先進自動化技術，象徵餐廳業者心態已在轉變。洛杉磯常見送餐機器人或機器人服務生，主因是人力是餐廳最高的成本之一，自動化則可降低其支出，但也引發職缺被取代的疑慮。即便如此，這兩人已在伯班克(Burbank)找到第二個餐廳據點，下一個可能據點則是爾灣(Irvine)。