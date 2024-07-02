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白宮員工曝拜登「難相處」 只聽信少數幕僚更孤立

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」

白宮員工曝拜登「難相處」 只聽信少數幕僚更孤立

編譯盧思綸／即時報導
部分白宮員工爆料美國總統拜登難相處，地雷很多讓助手「嚇得半死」，而且只肯聽極少數高級幕僚的話。圖為拜登2日於華府聽取緊急行動中心簡報。(美聯社)
部分白宮員工爆料美國總統拜登難相處，地雷很多讓助手「嚇得半死」，而且只肯聽極少數高級幕僚的話。圖為拜登2日於華府聽取緊急行動中心簡報。(美聯社)

部分白宮員工爆料美國總統拜登難相處，地雷很多讓助手「嚇得半死」，而且只肯聽極少數高級幕僚的話。

一名資深行政官員向美國政治新聞網站Politico爆料，拜登聽取簡報時「難相處」，白宮員工報告部分議題總要小心翼翼以免惹怒他，「這個可以說、這個他不喜歡不能說」，簡報有如穿越地雷區，搞得大家「嚇得半死」。

該消息人士更描述，除了極少數高級幕僚之外，拜登幾乎不願意接受其他人的建議，「導致拜登在他們的控制下越來越孤立，進而引發風暴」。

紐約郵報指出，拜登極度仰賴心腹小圈圈，其中包含資深幕僚鄧恩（Anita Dunn）、前幕僚長克蘭（Ron Klain）、資深顧問唐尼隆（Mike Donilon）、白宮顧問芮契提（Steve Ricchetti）與顧問利德（Bruce Reed）；而這些人極力掩護拜登免於和媒體及其他團體接觸。

一名民主黨員工更形容小圈圈「不接受異議」，「如果你說了，下次通話、下一次會議就不會被邀請」。

一名資深民主黨眾議員說拜登的團隊「思想非常狹隘」，而且實際上不在乎任何人怎麼想。一名資深民主黨助手向紐約郵報表示，拜登在首場電視辯論後並沒有直接和黨內議員交流，這也加劇黨內的憂心﹔對此白宮官員反駁「高層之間曾進行有意義的交流」。

拜登 白宮 民主黨

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