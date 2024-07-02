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前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」

勝選照樣辦到底 司法部曝起訴川普終點線

編譯盧思綸／即時報導
美國司法部確信，假如川普今年當選，到明年宣誓就職期間只算「準總統」，不適用在位總統不受訴究原則。(美聯社)
美國司法部確信，假如川普今年當選，到明年宣誓就職期間只算「準總統」，不適用在位總統不受訴究原則。(美聯社)

華盛頓郵報報導知情人士透露，假如前總統川普今年當選，到明年宣誓就職日前只算「總統當選人」，不受在位總統不受訴究原則，因此司法部將如期進行對他的訴訟程序，最終死線將是明年1月20日宣誓就職日。

資深司法官員長久認為，針對川普的兩項聯邦起訴存在時間限制，因為司法部長久奉行在位總統不受訴究的原則。

但是若干知情人士指出，假如川普拿下今年總統大選，聯邦檢察官對他的起訴終點線將會是2025年1月20日宣誓就職日，而非今年11月5日選舉日，因為準確來說，從當選到就職期間，川普只能算是「準總統」，而非在位總統。

知情人士透露，司法部律師並不認為不受訴究原則適用於當選總統。

而司法部計畫維持提交動議、尋求法庭聽證會以及在選舉日到就職日之間進行審判，凸顯起訴前總統乃至未來總統的案件本身非比尋常。

總統當選人在贏得選舉後幾個月內，將承擔部分白宮職責，例如聽取安全和高層簡報，但並非國家總司令。

司法部前發言人柯里（Anthony Coley）指出，司法部不受選舉日程約束，對於川普的起訴是基於法律、事實與司法部聖經「司法手冊」（ Justice Manual ）。

然而，有鑑於最高法院近日裁定川普享有部分豁免權，可能推遲川普在華府的干預大選案，事實上該裁決已經影響了州案件，這也更凸顯司法部的作法格外重要。

司法部 川普 白宮

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