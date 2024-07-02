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聯邦付莫德納1.76億元 助研發人類禽流感疫苗

記者胡玉立／即時報導
聯邦政府將向疫苗製造商莫德納(Moderna)支付1億7600萬元，加速開發可用於抵抗人類禽流感疫情的mRNA疫苗。(美聯社)
聯邦政府將向疫苗製造商莫德納(Moderna)支付1億7600萬元，加速開發可用於抵抗人類禽流感疫情的mRNA疫苗。(美聯社)

聯邦衛生部(HHS)2日宣布，由於對全國乳牛感染病例的擔憂日益升高，聯邦政府將向疫苗製造商莫德納(Moderna)支付1億7600萬元，加速開發可用於抵抗人類禽流感疫情的mRNA疫苗。

莫德納目前已擁有處於非常早期測試階段的禽流感疫苗；該疫苗使用的信使RNA(mRNA)技術，與新冠(COVID-19)疫情伊始時，莫德納獲准快速開發並推出疫苗的mRNA技術相同。衛生部提供的新資金除了用來繼續開發疫苗外，還包括明年開始的後期試驗在內。

衛生部指出，這項撥款計畫包括針對具有大流行潛力的各種流感病毒亞型或病毒株，快速開發mRNA疫苗；如果在研發過程中出現其他需要解決的新傳染病，開發和製造可以迅速轉向。

相關經費是透過隸屬於衛生部的生物醫學高級研究與發展局(Biomedical Advanced Research and Development Authority，BARDA)發出；該單位專門針對潛在流行病發展醫學治療，去年即向莫德納等公司徵求提案開發mRNA疫苗，以因應包括因H5N1禽流感病毒在內引起的潛在公共衛生緊急情況。

H5N1禽流感病毒今年稍早於乳牛中檢測發現，目前已傳播到全美12州逾135個牛群，迄今有三人受到感染，均為輕症病例。聯邦衛生官員強調，廣大民眾面臨的風險仍然很低。疾病防治中心(CDC)官員敦促民眾，對禽流感「保持警惕但毋須驚慌」。

衛生部表示，莫德納在新冠疫情期間成功使用的mRNA技術，是食品藥物管理局(FDA)授權的首批新冠疫苗之一；mRNA疫苗可以在流感疫情緊急應變期間，補充傳統疫苗技術。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)聲明表示，「我們成功吸取了新冠疫情期間的經驗教訓，並利用它們為未來的公共衛生危機做出更好的準備。我們將繼續開發新疫苗和其他工具，以加強因應流感，增強我們對疫情大流行的應對能力」。

流感疫苗 疫情 莫德納

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