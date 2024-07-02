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拜登政府凍結液化天然氣出口 遭聯邦法院打回票

記者顏伶如／即時報導
德州一名工人打開液化天然氣後部給儲油罐加注。(美聯社)
德州一名工人打開液化天然氣後部給儲油罐加注。(美聯社)

拜登政府今年1月凍結液化天然氣(liquefied natural gas，LNG)出口的絕大多數新案審批，但決策1日晚間遭到路易斯安納西區聯邦區域法院駁回。華盛頓郵報分析，拜登總統目標遠大的對抗氣候變遷計畫再遇打擊，拜登氣候目標受到保守派與企業訴訟挑戰之後，政策經常遭到司法系統限縮，這個判決是最新實例。

路易斯安納以及另外15個共和黨執政州檢察長對白宮凍結液化天然氣出口決策提告，前總統川普任命的路易斯安納西區聯邦區域法院法官凱恩(James D. Cain Jr.)1日晚間裁決，暫停液化天然氣出口的作法「完全沒有道理也沒有邏輯」，或許只是來自於「愚人政治的頓悟」(epiphany of ideocracy)。

今年1月，白宮宣布能源部將暫停絕大多數液化天然氣出口新案審批，等候環評報告以及經濟、國安評估出爐。不過，16個共和黨執政州檢察長則向法院指出，白宮宣布凍結出口的手段違法，州內仰賴石化燃料的經濟將受到重創。

華盛頓郵報報導，聯邦法院宣布裁決之後，能源部必須立即為液化天然氣的出口新案審批解禁，但能源部多快可以採取行動，目前仍不清楚。

路易斯安納州檢察長莫瑞爾(Elizabeth Murrill)表示，對於法院判決表示肯定，「這是美國能源的重大勝利」。

莫瑞爾發表聲明表示，如同法官凱恩在裁決書中提到，手段違法的凍結命令導致路州大約610億基礎建設花費岌岌可危。莫瑞爾說，液化天然氣對路州有著龐大且正面的影響，為全世界提供乾淨能源，在家鄉則創造良好的就業機會。

能源部發言人特羅安諾(Charisma Troiano)表示，能源部並不認同法院裁決，正在評估下一步將採取如何行動。

天然氣 能源部 拜登

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