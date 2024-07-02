我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：最可能替代拜登的陣前換將人選是賀錦麗

紐約經文處長李光章將卸任 華埠僑界歡送

路透：美政府今年已撤銷8項向華為出口產品的許可證

國際中心／綜合外電
華為。(路透)
華為。(路透)

路透2日報導，拜登政府今年來已撤銷八項允許部分公司向華為出口產品的許可證，顯然是要打壓這家正在重新煥發生機的中國企業。

負責監管出口政策的商務部5月時曾表示，已撤銷「某些」許可證，但並未具體說明受影響供應商的名稱或數量。路透當時報導，高通和英特爾的許可證，都在被吊銷之列。

最新報導指出，商務部在回應共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）質詢時所準備的文件中表示，自2024年初以來，（商務部）已撤銷了另外八項與華為相關的許可證。

與此同時，國會中的共和黨對華強硬派，也在向拜登政府施壓，要求打擊華為。去年8月，華為推出了一款新手機，搭載中芯國際所生產的先進晶片，華為和中芯其實都受美國出口管制，因此華為這款新品令業界震驚。

據研究公司Counterpoint的數據，這款手機幫助華為在2024年前六周的智慧手機銷量年升64%。華為的智能汽車零部件業務也為公司的復甦有所貢獻，助公司在2023年寫下四年來最快營收增長紀錄。

由於擔心華為可能監視美國人，華為於2019年被列入貿易限制名單，代表該公司的供應商在出貨前必須申請通常難以取得的許可證。

但由於川普前朝政府的一項政策，華為供應商已取得可向華為銷售產品和技術、價值數以十億美元的許可。該政策允許流入華為的產品範圍，比被列入實體清單的公司要廣泛得多。

這份文件定2日交給麥考爾，商務部在文件中表示，對華為的許可包括「運動設備和辦公家具，以及用於消費大眾市場產品的低技術含量組件，如平板電腦的觸控板和觸摸屏傳感器」，這些組件在中國可從廣泛的國內外管道買到。

文件還指出，從2018至2023年，商務部批准了價值3,350億美元的許可證，而尋求向實體清單上的中國企業出售產品的申請總額為8,800億美元。商務部補充，在這些許可證中，價值2,220億美元的許可證是在拜登執政的第一年2021年核發的，當年收到的申請總額為5,600億美元。

華為 商務部 拜登

上一則

研究：海豹隊員自殺原因 源自發射武器腦傷 海軍渾然不知

延伸閱讀

WSJ：最可能替代拜登的陣前換將人選是賀錦麗

WSJ：最可能替代拜登的陣前換將人選是賀錦麗
辯論會表現非單一事件 水門案記者：關係人曝拜登近半年有明顯衰退跡象

辯論會表現非單一事件 水門案記者：關係人曝拜登近半年有明顯衰退跡象
民主黨為何讓拜登拚連任 還沒有備案？紐時分析複雜成因

民主黨為何讓拜登拚連任 還沒有備案？紐時分析複雜成因
哈佛民調：66%懷疑拜登勝任總統的能力 最新支持率出爐

哈佛民調：66%懷疑拜登勝任總統的能力 最新支持率出爐

熱門新聞

哥倫比亞大學的畢業典禮。(路透)

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

2024-06-24 12:15
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
涉嫌姦殺德州12歲少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

2024-06-25 14:56
美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）

表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

2024-06-28 19:49
特斯拉Model Y電動休旅車。最近亞利桑納和加州分別傳出多起特斯拉故障，車門無法開啟，將人困在車內的意外。(美聯社)

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

2024-06-29 13:30
房產交易詐騙猖獗，電匯房款務必提高警覺。(圖／123RF)

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

2024-06-26 17:48

超人氣

更多 >
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量

好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量
重要通知 中國駐美使領館轄區調整

重要通知 中國駐美使領館轄區調整