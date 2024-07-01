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藐視國會 班農今入獄：我感到光榮 仍支持川普

記者顏伶如／即時報導
前白宮資深顧問班農。(美聯社)
前白宮資深顧問班農。(美聯社)

前總統川普任內的白宮資深顧問班農(Stephen Bannon)因藐視國會定罪，2022年10月被判坐牢4個月，1日中午時分向康乃狄克州丹伯里(Danbury)聯邦監獄報到，開始服刑。

聯邦區域法院裁定7月1日前必須入監報到，班農聲請延後服刑，但6月20日遭華府聯邦巡迴上訴法院駁回。班農6月21日提出緊急動議，請求最高法院允許上訴期間暫免坐牢，6月28日遭大法官駁回。

眾議院國會暴動調查委員會對班農發出傳票要求配合調查，班農因一再拒絕配合而遭藐視國會罪名起訴，被陪審團裁定藐視罪名成立。

美國廣播公司(ABC)報導，班農進入丹伯里聯邦監獄之前對支持者說，對於開始坐牢感到自豪。

70歲的班農說：「我對於進入監獄感到光榮。如果這是對暴政挺身而出的代價，如果這是挑戰加蘭德(Merrick Garland)貪腐司法部的代價，如果這是挑戰裴洛西(Nancy Pelosi)的代價，如果為了挑戰拜登要付出如此代價，我覺得非常榮幸。」

被問到是否對於行為感到後悔，班農回答：「不但沒有後悔，我還引以為傲，如果沒做反而會覺得很糟糕。對於今天來坐牢我並不以為意。」

班農對支持群眾說，在獄中仍然支持川普，播客節目規模也會越來越龐大。

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