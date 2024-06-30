我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款

紐約房屋法庭中文口譯員不足 最怕意思翻錯問題大

環保人士反對 監管機構仍批准路州液化天然氣廠

中央社華盛頓29日綜合外電報導
聯邦能源管理委員會批准路易斯安納州的一項液化天然氣（LNG）計畫。(美聯社)
聯邦能源管理委員會批准路易斯安納州的一項液化天然氣（LNG）計畫。(美聯社)

聯邦能源管理委員會近日批准路易斯安納州（Louisiana）的一項液化天然氣（LNG）計畫，這項計畫一直是環保人士批評的焦點，也是拜登政府能源政策的試金石。

路透報導，聯邦能源管理委員會（Federal Energy Regulatory Commission, FERC）以2比1的票數允許液化天然氣廠Calcasieu Pass二號廠（Calcasieu Pass 2, CP2）以及一條長137公里的相關管線建設和營運。

即將卸任的聯邦能源管理委員會委員克勒孟茲（Allison Clements）投下反對票，她說：「這些專案將產生大量溫室氣體，相當於每年讓180萬輛以化石燃料驅動的新車上路。」

由液化天然氣公司Venture Global LNG提出的這個數以十億計美元的出口工廠，每年將向歐洲、日本、中國，以及美國出口商供應2000萬公噸的超低溫液化天然氣。

Venture Global LNG在投票後發布聲明表示：「這項專案對全球能源安全以及支持能源轉型至關重要，同時還會為路易斯安那州與美國帶來就業機會及經濟成長。」

環保人士批評這項專案，認為它將鞏固化石燃料的使用，這會向周邊社區排放大量污染物，同時加劇全球暖化。

聯邦能源管理委員會的批准，為Venture Global LNG 成為僅次於錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）的美國第2大液化天然氣出口商鋪路。

Venture Global LNG總部位於維吉尼亞州（Virginia），目前在路易斯安納州有2座正在營運或開發中的工廠，目標是在未來建造1億噸液化天然氣產能。

這是拜登政府今年1月暫停新的液化天然氣專案出口許可，以審查經濟和環境影響以來，第一座獲得建設授權的工廠。這次審查預計會在11月總統大選後完成。

天然氣 拜登 路易斯安納州

上一則

北卡8歲女童熱死車內 36歲母被控過失殺人

延伸閱讀

海理警告川普：拜登退選未必有利 民主黨可能推年輕對手

海理警告川普：拜登退選未必有利 民主黨可能推年輕對手
若拜登退選會發生什麼事？在全代會前後大不同

若拜登退選會發生什麼事？在全代會前後大不同
拜登辯論表現差 歐巴馬昔日幕僚批「災難」：必須換人

拜登辯論表現差 歐巴馬昔日幕僚批「災難」：必須換人
辯論失利後 拜登積極造勢補救 1天募款2700萬

辯論失利後 拜登積極造勢補救 1天募款2700萬

熱門新聞

哥倫比亞大學的畢業典禮。(路透)

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

2024-06-24 12:15
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
涉嫌姦殺德州12歲少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

2024-06-25 14:56
美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）

表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

2024-06-28 19:49
房產交易詐騙猖獗，電匯房款務必提高警覺。(圖／123RF)

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

2024-06-26 17:48
特斯拉Model Y電動休旅車。最近亞利桑納和加州分別傳出多起特斯拉故障，車門無法開啟，將人困在車內的意外。(美聯社)

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

2024-06-29 13:30

超人氣

更多 >
舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐
周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」
Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕