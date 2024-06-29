華郵執行長難止虧損又爆新聞倫理醜聞 恐難逃去職

「華盛頓郵報」正陷入危機。(美聯社)

「華盛頓郵報」正陷入危機，除了面臨老闆貝佐斯 要求改變虧錢模式的壓力，還發生執行總編輯突請辭及候任接班人因道德爭議而退出，如今執行長也成為自家記者挖掘醜聞對象。

法新社報導，處於「華盛頓郵報」（The Washington Post，以下簡稱華郵 ）這場風暴核心的人物，是去年秋天上任的新執行長路易斯（Briton William Lewis）。華郵老闆、美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）任命他時交付的任務，便是讓這家聲譽卓著的報社由虧轉盈。

華郵雖已採取裁員和停止發行周日增刊等措施，去年仍虧損達7700萬美元。美國媒體報導，路易斯本月初對編輯部職員直言，他「已經不能再粉飾太平」，華郵虧損了很多錢，許多讀者也對華郵失去了興趣。

美國東北大學（Northeastern University）新聞學教授甘迺迪（Dan Kennedy）對法新社指出，華郵受惠於美國前總統川普（Donald Trump）任內政治動盪，「被視為是一家能提供真正不屈不撓、揭露事實報導的媒體」而吸引許多讀者，但隨著川普卸任、獲關注的題材減少，華郵受傷格外嚴重。

根據美國「華爾街 日報」（The Wall Street Journal）報導，華郵的訂戶數已由2021年初拜登（Joe Biden）就任時的300萬降至2022年底的250萬。反觀華郵對手「紐約時報」（The New York Times）的訂戶數則成長至超過1000萬，歸功於多元化策略奏效，除了繼續報導硬性新聞，也把觸角伸向遊戲、美食和生活風格等趣味題材。

然而，路易斯這位新官卻發現自己的處境正變得日益艱難。本月初一場編輯會議召開的前一天，華郵記者才得知執行總編輯布茲比（Sally Buzbee）請辭，據稱因為她不同意路易斯將編輯部拆成3個部門的策略。

不僅如此，過去幾週有愈來愈多消息揭發路易斯在英國小報「世界新聞報」（The News of the World）違法竊聽電話醜聞中扮演的角色。當時他替澳洲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）家族的保守派媒體集團工作，距今約12年。

記者出身的路易斯在2000年代末期擔任英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）編輯時，曾揭發數名英國國會議員的開支醜聞。他還曾在2014至2020年擔任美國另家大報「華爾街日報」的發行人，這家報社也屬於梅鐸媒體集團。

但紐時和華郵的報導披露，路易斯和他在電訊報的前同事威納特（Robert Winnett）曾採用有問題的方式取得新聞，包括付錢給告密者、利用電話竊聽的資料及利用持假證件的中間人。而威納特正是路易斯指派接替布茲比的人選，他在報導曝光後決定不接受這份新工作。

今天路易斯成為華郵記者調查的中心人物，他據稱在2011年批准銷毀數千封電子郵件，令人懷疑他涉及湮滅證據，但他予以否認。

儘管貝佐斯至今仍未改變對路易斯的支持，但甘迺迪認為，路易斯只有離開華郵一途，因為他已經失去這家報社團隊的信任。