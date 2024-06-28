馬斯克稱辯論是「為換人做準備」 海理預測民主黨將換掉拜登

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。美聯社

總統拜登 在首場電視辯論的表現欠佳，曾角逐共和黨總統提名的海理預測，民主黨 將換掉拜登，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克 也稱辯論是「為換人做準備」。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）今晚於辯論會交鋒後，海理（Nikki Haley）在社群媒體X平台發表她的看法。

她寫道：「記住我的話，拜登不會是民主黨提名的（總統）候選人。共和黨人，提高警覺！」

海理曾任南卡羅來納州州長、美駐聯合國大使，在共和黨初選遭遇一連串失敗後於今年3月放棄角逐總統提名，5月表態支持川普。

此外，財經新聞網站Benzinga報導，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也嚴詞批評這場電視辯論。

馬斯克在X平台斥責拜登與川普是「會說話的傀儡」，並指辯論是「為換人做準備」。

曾任前總統歐巴馬（Barack Obama）政治策士的艾克塞羅德（David Axelrod）承認，拜登首場辯論表現從一開始就具破壞性，衝擊了自由派的民主黨，並指黨內將「討論」拜登是否應繼續競選連任。