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民主黨對拜登辯論表現大為惶恐 該怎辦卻無共識

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

支持者也含淚勸退 克魯曼呼籲拜登「主動」退選

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。路透
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國總統拜登在首場總統大選電視辯論中表現淒慘，已導致愈來愈多拜登的支持者呼籲他退選，連向來力挺他的紐約時報專欄作家克魯曼也加入勸退行列。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼28日在紐約時報專欄指出，拜登總統任內表現傑出，事實上，克魯曼肯定拜登是自己成年時期「最佳總統」，憑拜登的政策紀錄，競選連任理應獲得選民壓倒性的支持才對。然而，現實並非如此。

克魯曼表示，他大可抱怨共和黨候選人川普在辯論會中吐出一大堆謊言，卻缺乏即時事實查核能及時糾正；也大可埋怨外界評論充斥著戲劇性的批評，取代對候選人的政策分析。但「值此危機時刻，抱怨這些事情對拯救美國民主無濟於事」。

克魯曼寫道：「基於我們現在的處境，我必須很心不甘情不願地加入眾人行列，呼籲拜登主動讓開，我強調『主動』。或許一些對拜登忠心耿耿的人士會認為這是背叛，基於我一直大力支持他的政策。但我想，我們必須認清現實。」

克魯曼認為，副總統賀錦麗擔任檢察官、檢察長都十分稱職，擔任副總統也默默、有效地促進拜登的政策，選擇由她接替拜登，「絕不是將就」的選擇。也許一些美國選民尚未準備好接受由黑人女性出任總統，但克魯曼認為美國選民應有更開闊的胸襟，況且賀錦麗可從多位政績傑出的州長選擇競選搭檔。

總之，克魯曼表示，他雖不願見到好人拜登陷入今天這種處境，但希望拜登能做正確的事。

拜登 克魯曼 紐約時報

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