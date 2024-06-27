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美超微梁見後穿93號球衣巨人隊開球 與黃仁勳同背號

中央社／舊金山27日電
美超微總裁暨執行長梁見後於27日穿93號球衣為MLB巨人隊開球，象徵美超微創辦年分。（中央社）
美超微總裁暨執行長梁見後於27日穿93號球衣為MLB巨人隊開球，象徵美超微創辦年分。（中央社）

美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後今天現身MLB巨人隊球場開球。他與輝達執行長黃仁勳同在1993年創辦公司，今天也穿上象徵美超微創辦年分的背號93號球衣。

上個月，黃仁勳為MLB運動家隊的「舊金山台灣日」開球時，亦穿上象徵輝達創辦年分的93號球衣。

巨人隊今天主場迎戰小熊隊，梁見後（Charles Liang）受邀擔任開球嘉賓。這是他人生開球初體驗，開球前先在球場暖身，與工作人員互動，並開心表示，平常較常打高爾夫，第一次開球是新鮮體驗，巨人隊是一支歷史性球隊。

梁見後戴上美超微球帽，穿93號球衣開球。他在1993年創辦美超微，經過逾30年努力，帶領美超微成為全球伺服器大廠，在這波AI浪潮中站上高峰。

在美國矽谷，輝達半導體（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後並列「AI台裔三巨頭」。

今天提到球衣背號時，梁見後再次展現與黃仁勳的好交情，表示美超微與輝達同在1993年成立。

美超微總裁暨執行長梁見後27日現身MLB巨人隊球場開球。（中央社）
美超微總裁暨執行長梁見後27日現身MLB巨人隊球場開球。（中央社）

梁見後與黃仁勳同為矽谷台裔科技巨頭，且都是公司創立以來唯一的執行長，一起打拚並見證人工智慧（AI）帶動的產業革命，擁有數十年交情。梁見後5日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，黃仁勳特別站台，兩人以國台語夾雜英文交談。

繼黃仁勳後，梁見後也站上大聯盟球場開球，雖然沒太多時間練投，梁見後今天在全場觀眾見證下，投出一記好球，直接落入捕手手套。下場時，他開心與場邊人員碰拳歡呼，並表示投得非常順利，感到又驚又喜。

美超微總裁暨執行長梁見後27日現身MLB巨人隊球場開球。（中央社）
美超微總裁暨執行長梁見後27日現身MLB巨人隊球場開球。（中央社）

黃仁勳 輝達 AI

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