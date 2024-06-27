Walgreen宣布將在全國範圍內關閉「大量」分店

連鎖藥房Walgreen由於營利狀況不佳，準備關閉大量分店。(美聯社)

全美連鎖藥店Walgreen近日宣布，由於業務不濟，準備關閉全國8600個分店之中的「大量」分店，但並未說明具體關閉多少間。

Walgreen執行長溫特沃斯(Tim Wentworth)27日表示，大約有25%的分店都不再營利了，「改變必須發生」，其中一項就是需要關閉那些表現不佳的分店中的一大部分，「我們現在的藥房模式已經不再可持續，因為運營環境中遇到的挑戰，我們必須用新的方式應對市場。」

接受華爾街 日報訪問時，溫特沃斯透露，計畫關閉的分店會包括那些不再營利的店面、店與店之間相隔太近的店面，以及不堪盜竊重擔的店面；這些改變會在接下來三年之內發生，並且受到影響的員工會被安排到新的崗位。

報導表示，Walgreen的股價下跌了20%，是近幾十年以來的新低，其中，通貨膨脹造成了重要的影響。溫特沃斯表示，消費者變得越來越挑剔，並且在進行選擇的時候對價格更加敏感。他認為，這樣的運營環境未來不會發生太大改變，充滿挑戰。今年5月，為了吸引消費者以及跟同行競爭，Walgreen對旗下1000件商品進行了降價，但是這也對公司的營利造成影響。

近幾年，連鎖藥房品牌除了Walgreen，還有CVS和Rite Aid的營利情況皆不樂觀，一方面，出售處方藥得到的利潤降低，而且還要跟亞馬遜進行競爭；另一方面，藥房一併出售的零食、生活用品等必需品，也需要跟更大的連鎖零售品牌如目標百貨 (Target)和各大一元店競爭。

為了應對，溫特沃斯表示，措施之一是下架一共八個全國知名的藥物品牌，以自家出品的藥物品牌以及合作夥伴的品牌取而代之，但並未明說下架的品牌是哪些。

過去幾年以來，CVS在全國關閉了大約900間分店；去年十月聲請破產 保護的Rite Aid，關閉了超過100家分店。