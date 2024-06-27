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Axios獨家：前第一夫人米雪兒 私下對拜登家族不滿

美人口普遍老化僅西語裔持續成長 牽動政治板塊

Axios獨家：前第一夫人米雪兒 私下對拜登家族不滿

世界新聞網王若馨／即時報導
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬被Axios爆料，指她長期對拜登家族不滿。(路透資料照)
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬被Axios爆料，指她長期對拜登家族不滿。(路透資料照)

新聞媒體Axios今日獨家報導指出，兩名知情人士表示，前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)不滿拜登家族害她的閨中密友受委屈，也就是杭特‧拜登(Hunter Biden)的前妻凱薩琳‧布爾(Kathleen Buhle)，所以不願為拜登(Joe Biden)總統站台。

自拜登展開競選活動後，前總統歐巴馬(Barack Obama)總是單槍匹馬為拜登助選，卻不見米雪兒的身影。

米雪兒也沒有在社群媒體為拜登拉票，她似乎只專注於動員選民登記。

知情人士告訴Axios，2020年拜登成為總統候選人時，米雪兒起初也不願幫他助選；在民主黨私下遊說、跟她解釋袖手旁觀的後果堪虞後，米雪兒才同意出席拜登造勢活動。

即使從未競選公職，米雪兒向來是民主黨中最受大眾歡迎的人物之一。

米雪兒在歐巴馬入主白宮期間，與布爾成為好友；她私下告訴其他人，她覺得布爾在拜登家遭受了很多委屈。

布爾當時須處理杭特‧拜登的吸毒問題與婚外情，而拜登家族卻指責布爾沒有幫忙掩蓋家裡的醜事。

Axios還披露，歐巴馬2017年在拜登家鄉德拉瓦州參加募款活動時，私下將拜登家的情況描述成「奇怪的狗屎」。

歐巴馬辦公室起初拒絕對這個說法置評，後來否認他說過這樣的話。

不過，在拜登選情吃緊的情況下，民主黨仍希望能說動米雪兒這個催票機；兩名知情人士告訴Axios，白宮與米雪兒的助手最近私下會面，討論了如何讓米雪兒參與拜登競選活動的具體方式。

杭特‧拜登 歐巴馬 民主黨

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