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快錢交易員為何喜歡川普？

編譯林聰毅／綜合外電
川普的風格容易造成金融市場劇烈震盪，但對於靠這種方式大發利市的交易者來說，這反而是件好事。 路透
川普的風格容易造成金融市場劇烈震盪，但對於靠這種方式大發利市的交易者來說，這反而是件好事。 路透

川普的魯莽風格可能再度造成金融市場波動，但對於靠這種方式大發利市的全球快錢交易者來說，這反而是件好事。

彭博資訊報導，隨著川普和現任總統拜登在首場辯論前勢均力敵，投資人試圖弄清楚川普重返白宮將對從電動車產業到長期利率走向等各方面的影響。

一般來說，市場不喜歡這種不確定性。但一小撮避險基金最喜歡這種情況，因為每當大幅波動和異常現象導致價格看起來短暫失控時，這些避險基金就會突然殺進殺出。

他們回想起川普執政四年期間出現的機會；當時他的言論和社群媒體貼文，經常令投資人感到驚訝，並且引發股票、債券和貨幣價格的短期劇烈波動。

新加坡避險基金Blue Edge Advisors的投資組合經理卡爾文．楊表示，撇開政治不談，如果問一名交易員想要平靜的拜登、還是狂暴的川普？他會想在大中衝浪，因此會選擇川普，「川普更加捉摸不定、難以預測。」

當然，在拜登執政期間也不乏波動性。通膨飆升、俄羅斯與烏克蘭戰爭，以及聯準會（Fed）升息，都對市場產生巨大影響，因此預期市場波動的一些廣泛指標，過去這三、四年的波動高於川普任內的大部分時間。而如果拜登贏得連任，與共和黨在債務上限等問題上的衝突可能會升高。

然而，拜登仍堅持其在華府數十年職涯中磨練出來的傳統風格。相比之下，川普喜歡透過推特貼文直接與大眾溝通，這使得交易員爭先恐後地確定其影響。

資產管理公司LongTail Alpha的創辦人班薩利表示：「人們普遍認為，川普將造成波動。」 「市場已經為這種情況的發生做好了準備。因此，如果川普獲勝並且實際上波動性不大，才會令人驚訝。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 拜登 投資

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