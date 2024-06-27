我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高院擋下普度製藥「類鴉片止痛藥」和解案

選購成熟清甜的西瓜 農民教你

最高法院擋下拜登政府對抗霧霾的「友鄰條款」空污規定

記者顏伶如／即時報導
最高法院27日擋下拜登政府為減少霧霾與其他空污蔓延超過州界的「友鄰條款」(good neighbor plan)規定。圖為2021年9月18日，堪薩斯州艾米特附近的燃煤電廠排放的濃煙。美聯社
最高法院27日擋下拜登政府為減少霧霾與其他空污蔓延超過州界的「友鄰條款」(good neighbor plan)規定。圖為2021年9月18日，堪薩斯州艾米特附近的燃煤電廠排放的濃煙。美聯社

最高法院27日擋下拜登政府為減少霧霾與其他空污蔓延超過州界的「友鄰條款」(good neighbor plan)規定，有線電視新聞網(CNN)分析，這是最高法院持續限縮聯邦政府環保措施的最新裁決，對環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)提告的共和黨執政州與工商團體來說則獲得一大勝利。

最高法院大法官以5票對4票對「俄亥俄州訴環保署案」(Ohio v. Environmental Protection Agency)做出裁定，環保署的「友鄰條款」空污規定暫時禁止實施。官司發回聯邦上訴法院審理之後，未來仍可能再次進入最高法院。

保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)與另外三名自由派大法官持不同意見。巴瑞特在不同意見書中寫道，最高法院太快介入，應該等候下級法院審理程序出現完整結果再做決定。

紐約時報27日報導分析，環保署對抗氣候變遷以及水源污染等規定，最近在一連串法院判決中陸續遭逢挫敗。

「友鄰條款」規定原本適用於23州。根據規定，位於美國西部、中西部各州的工廠與發電廠必須降低臭氧污染，避免空污漂流到東部各州。空污排放引發造成霧霾，與氣喘、肺部疾病與早期死亡(premature death)等病例有關。

聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)允許各州自訂計畫，經環保署核可後即可上路。2023年2月，環保署認定有23州未根據臭氧排放訂定相關計畫而下令必須遵守環保署版本方案。俄亥俄州、印地安納州、西維吉尼亞州以及能源企業、工商團體向華府特區聯邦上訴法院提告，但三名法院組成的合議庭拒絕擋下環保署規定，俄亥俄州等則向最高法院上訴。

有線電視新聞網(CNN)分析，環保署規定遭到最高法院暫時擋下，拜登政府接下來還有複雜的司法挑戰要面對，訴訟極可能拖延到11月大選之後，甚至到明年，屆時可能已出現不一樣的新政府。

俄亥俄州 大法官 西維吉尼亞州

上一則

波音公司不當洩露737 Max調查細節 遭罰

下一則

快錢交易員為何喜歡川普？

延伸閱讀

川普新廣告：拜登的身心狀況還能再戰4年？

川普新廣告：拜登的身心狀況還能再戰4年？
總統大選非勝負難料？知名分析師：川普勝率近66%、拿287張選舉人票

總統大選非勝負難料？知名分析師：川普勝率近66%、拿287張選舉人票
拜登限縮庇護見效 非法越境人數減40%

拜登限縮庇護見效 非法越境人數減40%
總統辯論將登場 拜登祭兩手策略防川普猛攻無證移民議題

總統辯論將登場 拜登祭兩手策略防川普猛攻無證移民議題

熱門新聞

哥倫比亞大學的畢業典禮。(路透)

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

2024-06-24 12:15
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
涉嫌姦殺德州12歲少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

2024-06-25 14:56
許多消費者隨機收到不明網購貨物，但這些人其實根本都沒有下單訂購，極可能是遇上「刷評詐騙」。(美聯社)

沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」

2024-06-22 19:40
發現暴龍化石的北達科他州西南部地獄溪荒地。（路透）

3兄弟健行 竟發現6500萬年前暴龍化石

2024-06-21 02:00
網戀給騙子可乘之機，殺豬盤騙局大行其道。（歐新社）

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

2024-06-20 18:12

超人氣

更多 >
7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難
沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行
美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…

美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…
夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增
退役警犬被領養 回家路上「360度打量新主人」萌翻天

退役警犬被領養 回家路上「360度打量新主人」萌翻天