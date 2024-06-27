波音公司不當洩露737 Max調查細節 遭罰

阿拉斯加航空一架裝有內嵌式艙門的波音737 Max 9客機，1月在西雅圖-塔科馬國際機場的公司機庫等候檢查。資料照片。(美聯社)

國家運輸安全委員會（NTSB）27日表示，波音公司將因為違反協議，洩露針對阿拉斯加航空波音737 Max 9客機門板空中飛脫調查的細節而面臨處分。

NBC新聞報導，NTSB在一分聲明中表示，波音公司在25日的記者會上，「公然違反NTSB的調查規範」，提供還沒有核准發布的調查資訊，並且揣測該起事件的起因。

NTSB表示，一名未具名的波音高管當天談到該公司商用飛機部門的改善，包括「先前發布的事實資訊分析」。聲明指出，波音公司還錯誤地描述調查，稱為試圖找到負責安裝內嵌式艙門（door plug）的人。

聲明指出，「NTSB在調查事故的可能原因，而非把責任歸咎於任何個人或評估責任」，而這代表波音已經違反該公司在調查開始時簽署的當事人協議。波音公司尚未回應NBC新聞提出的置評請求。

NTSB還表示，由於波音一直參與及配合許多調查過程，他們理應十分了解相關規定。

NTSB表示，波音公司將繼續參與調查，但往後不再能獲得NTSB為調查事故所蒐集到的資訊。

NTSB取得25日的會議紀錄，稱該文件顯示波音「向新聞媒體提供NTSB尚未核實或授權發布的非公開調查資訊」，並指責波音向媒體公開了其所忖度的事故關鍵因素。

根據報導，NTSB還將傳喚波音公司出席8月6日跟7日的調查聽證會，公司律師和高層將無法提問。NTSB將跟美國司法部詐欺 司協調，提供本周涉嫌未經授權發布資訊的詳細資訊。