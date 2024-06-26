專家：川普勝選恐破壞亞洲穩定 朝鮮半島陷擁核化

美國前總統川普。(路透)

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深副會長車維德（Victor Cha）在《外交事務》撰文指出，若美國前總統川普 重返白宮、與北韓 達成不完善的核協議並從南韓 撤軍，恐讓整個朝鮮半島陷入擁核化。

韓聯社報導，車維德在題為「美國的亞洲夥伴對川普重返白宮太淡定：他的回歸將如何破壞區域穩定」一文中向亞洲領導人警告，川普第二任期可能會更坎坷且更難以預測。

車維德說，這情況幾乎肯定會導致整個朝鮮半島擁核化。聲稱川普第二任期可能會「從根本上」改變朝鮮半島。

他指的是川普很可能與北韓領導人金正恩達成北韓不放棄測試飛彈和戰術核武的協議，然後再從南韓撤軍。

車維德強調，若南韓擁核化，可能會產生區域連鎖效應。他解釋，「比如說，緬甸對鈾濃縮和北韓的核武製造有興趣；日本雖說目前接受非核規範，但擁有近50公噸核裂變材料，足以製造5000件核武器；而台灣可能也不想被排除在外。」

車維德還警告，川普第二任期對亞洲帶來的破壞遠大於第一任期。稱川普將更有可能將盟友視為貿易對手，減少美國在全球的軍事參與，與獨裁專制領導人交好，並挑戰迄今為止的亞洲核不擴散原則。

車維德進一步指出，美國的亞洲夥伴需要在國防方面變得更加自力更生，因為美國將成為一個信奉重商主義、利己主義的地區參與者，而不是捍衛民主自由價值的國際秩序維護者，如此，恐讓中國在亞洲的影響力不可避免地增長。