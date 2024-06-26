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共和黨檢察長對白宮向社群媒體施壓提告 最高法院駁回

記者顏伶如／即時報導
最高法院26日以6票對3票表決結果對「莫爾西訴密蘇里案」(Murthy v. Missouri)裁定，共和黨籍州檢察長對拜登政府提出的法律挑戰缺乏提告理由。(美聯社)
最高法院26日以6票對3票表決結果對「莫爾西訴密蘇里案」(Murthy v. Missouri)裁定，共和黨籍州檢察長對拜登政府提出的法律挑戰缺乏提告理由。(美聯社)

白宮、聯邦調查局(FBI)等政府單位若以發現虛假信息(disinformation)為由，要求社群媒體平台移除內容，是否觸犯憲法第一修正案的言論自由保障？最高法院26日以6票對3票表決結果對「莫爾西訴密蘇里案」(Murthy v. Missouri)裁定，共和黨籍州檢察長對拜登政府提出的法律挑戰缺乏提告理由。

密蘇里州、路易斯安納州共和黨籍檢察長與五名民眾以侵犯憲法第一修正案為由對拜登政府提告，指控聯邦官員以言論管制手段企圖影響社群媒體，要求社群平台修改或移除與公共健康、選舉有關的某些發文。

華盛頓郵報分析，「莫爾西訴密蘇里案」判例影響政府官員如何與社群媒體公司互動。這起訴訟是最高法院在這個會期受理的多起共和黨提告官司之一，提告事由則指稱社群媒體公司暗助民主黨側翼，讓保守派言論遭到噤聲。

報導指出，「莫爾西訴密蘇里案」判例同時牽動在全球人口近半數準備投票的重要選舉年，美國政府如何打擊外國不實訊息。

憲法第一修正案禁止政府審查言論或懲罰表達不同觀點的民眾。不過，拜登政府向法院指出，官員有資格分享訊息、參與公共辯論並呼籲採取行動，只要官員對社群媒體提出的移除發文要求時並未帶有威脅即可。

密蘇里州、路易斯安納州共和黨籍檢察長的提告先前在聯邦法院取得勝利，聯邦法官一度發布禁止令，避免政府高層官員針對移除發文與社群媒體接洽。密州與路州檢察長向法院指出，行政機關多年來向數位平台施壓限制保守派聲音，但2021年拜登上台後為了鼓吹新冠疫苗、對抗前總統川普的選舉舞弊論述，手段變得激烈。

社群媒體 拜登 共和黨

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