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黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻是這國

編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

南韓朝鮮日報25日報導，美國晶片製造商輝達（NVIDIA）領導全球人工智慧（AI）產業，創辦人之一的黃仁勳在台灣出生，但分析該公司3萬多名員工畢業的大學後發現，排名第一的學校不在美國或台灣，而是以色列理工學院。

朝鮮日報通過專為商界人士設立的社群平台「領英」（LinkedIn）進行分析的結果顯示，以加入領英為基準的32245名輝達員工中，出身自有「以色列MIT」之稱的「以色列理工學院」（Technion）員工最多、達到1119人。

根據朝鮮日報調查，第二是美國的史丹佛大學、有671人，第三則是同為美國的聖荷西州立大學、達657人。柏克萊加州大學的579人與南加州大學的539人分居第4跟第5，印度博拉理工學院（BITS）與以色列台拉維夫大學則分別以537人與506人排在第6與第7。台灣大學則有252人，南韓首爾大學則有54人。

朝鮮日報指出，以色列的人才大部分是輝達在收購以國新創企業期間引入。跟輝達爭奪「AI王座」的微軟也有697名以色列理工學院出身員工，在該公司員工畢業大學排名第9。南韓科技業界人士表示，「這象徵性表明，有930萬人口的以色列憑藉強大的技術能力和人力網路，成為AI產業的中心」。

此前新聞報導，輝達4月同意收購以色列一家新創公司Run:ai。該公司開發軟體以管理人工智慧（AI）運算資源，以媒稱交易金額估在7億美元左右；輝達據報還同意買下另一家以色列新創公司Deci AI。

南韓蔚山工業學院理事長金道然告訴朝鮮日報，「因為地緣政治原因，以色列沒有大企業，但新創企業非常興盛，精英教育跟少數人才領導的AI產業非常相合」。

以色列 輝達 AI

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