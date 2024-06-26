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成與中交易籌碼？前國安官員揭川普若當選對台策略

科州聯邦眾議員布波特換選區 在共和黨初選勝出

記者顏伶如／即時報導
燒烤店餐廳老闆娘蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)出任國會議員後話題不斷，2021年以來代表科羅拉多州第3選區，但這次爭取連任卻換跑道到競爭較不激烈的第4選區，在共和黨初選勝出。(美聯社)
燒烤店餐廳老闆娘蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)出任國會議員後話題不斷，2021年以來代表科羅拉多州第3選區，但這次爭取連任卻換跑道到競爭較不激烈的第4選區，在共和黨初選勝出。(美聯社)

燒烤店餐廳老闆娘蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)出任國會議員後話題不斷，2021年以來代表科羅拉多州第3選區，但這次爭取連任卻換跑道到競爭較不激烈的第4選區。美聯社報導，計票結果顯示，布波特25日在共和黨初選勝出。

華盛頓郵報報導，布波特是前總統川普在眾議院的密切盟友，2022年選舉險勝之後決定做出換選區的政治賭注，從初選結果看來策略果然奏效，在共和黨科州第4選區初選擊敗了其他5名對手。

對於11月大選來說，第4選區是共和黨的安全選區。代表第4選區的共和黨籍聯邦眾議員巴克(Ken Buck)今年3月退休，布波特並未參加遞補席次空缺的特別選舉。

根據25日的特別選舉投票結果，共和黨候選人、前任帕克爾市(Parker)市長羅培茲(Greg Lopez)勝出，打敗民主黨候選人卡瓦瑞西(Trisha Calvarese)，將遞補巴克職位直到原本任期結束。

羅培茲已宣布遞補巴克原本任期遺缺之後，不會跟布波特角逐國會議員選舉。

聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)紀錄顯示，布波特從今年4月1日以來，募款成績便領先其他共和黨初選對手。

布波特25日晚間在社群媒體X發文感謝支持者。她寫道：「勝利屬於科州第4選區一路相挺的選民。現在，讓我們一起贏得11月5日的大選，並且讓川普再次當選。」

2021年1月6日國會暴動前，她被眾院同僚目擊帶領群眾探勘國會大廈內部，拜登總統2022年3月赴國會發表上台後首次國情咨文，布波特在演講中途起哄叫囂。

2022年選舉，民主黨候選人佛里希(Adam Frisch)在科州第3選區僅落後布波特600票。佛里希這次在第3選區捲土重來，在民主黨初選並未遭遇挑戰。律師賀德(Jeff Hurd)則在科州第3選區共和黨初選勝出。

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