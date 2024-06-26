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從移民法院紀錄總結 10年來410萬無證客落腳何處

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從移民法院紀錄總結 10年來410萬無證客落腳何處

記者顏伶如／即時報導
紐約、芝加哥、丹佛等民主黨執政城市，傳統以來就是移民熱門目的地的加州，現在也是大批無證客的新家。圖為移民在紐約皇后區一個新移民權益倡導機構接受培訓。(美聯社)
紐約、芝加哥、丹佛等民主黨執政城市，傳統以來就是移民熱門目的地的加州，現在也是大批無證客的新家。圖為移民在紐約皇后區一個新移民權益倡導機構接受培訓。(美聯社)

華盛頓郵報26日報導，根據10年來移民法院的410萬無證移民紀錄，無證客原本大多來自墨西哥或中美洲，如今則來自全球各地；佛羅里達州與德州雖然在共和黨籍州長領導下祭出嚴格查緝，但由於就業機會豐富、房屋開銷便宜，無證移民人口在各州當中仍然成長最多。2023年以來，大約5萬名中國公民從墨西哥邊境進入美國。

報導指出，相較於1800年代晚期、1900年代初期搭船到紐約埃利斯島(Ellis Island)的入境方式，如今無證移民闖關之旅大致可分兩個階段。首先是如何抵達美國的體力挑戰，其次則是為了解決身份問題而在移民法院制度的漫長等待。

法院紀錄顯示，2014年以來抵達美國的無證移民當中，約有300萬人到現在移民法院案件仍未結案，平均每5人當中就有3人是在2021年之後才進入美國，也就是拜登總統上台之後。這些移民雖然身份問題還沒解決，但在美國已經展開新生活，許多人從事低薪工作、孩子已經上學，落腳地點則遍布全美各地原本並非移民熱點的社區。

紀錄顯示，近幾年才到美國的無證客，在全國各地都會區與偏鄉地區落腳，從事行業包括肉品包裝、農業、石化業等。全美人口當中，外國出生者如今占約14%，創下百餘年來新高。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)與德州州長艾伯特(Greg Abbott)雖然都對無證移民嚴格查緝，但由於佛州、德州工作機會多、房屋開銷低，無證客人口成長仍然超過其他各州。

西維吉尼亞州、懷俄明州、北達科他州等都有嚴重的缺工問題，初來乍到的無證客卻極少前往。艾伯特出動專車將數以千計無證客送往紐約、芝加哥、丹佛等民主黨執政城市，傳統以來就是移民熱門目的地的加州，現在也是大批無證客的新家。

移民抵達美國之後大多投靠親友，某些移民進入美國時，手上就寫著親戚的電話號碼，但也有許多移民因為在美國並沒有任何人能夠投靠，最後被安置在市府收容中心。

2023年以來，大約5萬名中國公民從墨西哥邊境進入美國。法院紀錄顯示，近幾年進入美國的中國籍無證客經常落腳在紐約皇后區(Queens)或洛杉磯的蒙特利公園(Monterey Park)社區。

移民 無證客 墨西哥

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