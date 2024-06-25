12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正準備離美

涉嫌姦殺德州12少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)25日報導，德州 12少女喬瑟琳‧南格雷(Jocelyn Nungaray)遭到姦殺，在被捕的兩名無證移民 中，除了26歲嫌犯佩納(Franklin Jose Pena Ramos)昨日保釋金設為1000萬元外，另一名22歲嫌犯馬丁尼茲(Johan Jose Martinez-Rangel)今天也同樣被判定保釋金1000萬元。

檢察官朗格(Megan Long)表示，執法單位從馬丁尼茲的手機獲知，當媒體公布他的通緝 照後，馬丁尼茲就開始尋找離開美國的方法；他還剃掉了鬍子，試圖改變自己的外貌。

紐約郵報(New York Post)報導，檢方稱，12歲的南格雷在死前拚命掙扎並反擊，馬丁尼茲身上還有她留下的抓痕及咬痕。

佩納對檢方供稱，他曾試圖叫馬丁尼茲停下來，但馬丁尼茲不從，還爬到女孩身上勒緊她的脖子。

馬丁尼茲則對檢方說他必須「有始有終」，他承認自己摀住了女孩的嘴，並將女孩綁起來扔進河裡，以免女孩身上被驗出他的DNA，但他說自己「沒有殺她」。

22歲的馬丁尼茲來自委內瑞拉，是兩個孩子的父親，但他的家人不在德州。

南格雷的家人今日也出席了庭審，包括南格雷的母親；其中一名親屬哭著對馬丁尼茲大喊大叫，被護送出法庭。