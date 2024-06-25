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南加州愛迪生公司大舉購買地熱發電 有助壓低成本

編譯林奇賢／綜合外電
地熱發電公司Fervo Energy於25日宣布，與南加州愛迪生公司敲定一項長達15年的購電協議。(美聯社)
地熱發電公司Fervo Energy於25日宣布，與南加州愛迪生公司敲定一項長達15年的購電協議。(美聯社)

加州愛迪生公司（Southern California Edison）25日向地熱發電業者Fervo Energy購買電力，也就是說這家加州大型電力公司，正在支持全美最大的新型地熱發電開發案，透過地熱產生400 MW的潔淨電力，足以供40萬戶左右的家庭使用。

Fervo Energy於25日宣布，雙方敲定這項長達15年的購電協議，SCE將購買Fervo Energy正在猶他州西南部開挖的地熱井所發出的電力。第一階段是70 MW，料將在2026年前開始運作；第二階段則是2028年前啟用。

加州能源委員會主席David Hochschild說：「對致力於潔淨、零碳電力的加州來說，宣布這樣的事情達成了另一個里程碑。增加地熱系統，可以在風電、光電有限時，提供關鍵的基載電力，和我們豐沛的風、光資源相輔相成。隨著我們繼續擺脫化石燃料，這是確保（電力系統）可靠性的關鍵。」

像地熱發電這樣的潔淨電力，降低了設立傳統發電廠（會引發氣候變遷）的必要性。普林斯頓大學能源系統研究員Wilson Ricks說，這可能對降低新世代地熱能的成本大有幫助，「若這些採購有助於使這項技術成功進行，它可能會對全球去碳化產生巨大影響」。

目前全球仍然主要依賴化石燃料來提供全天候電力，而地熱發電有潛力取代化石燃料，作為基載電力。Fervo策略副總裁Sarah Jewett也說，這項新協議顯示，潔淨能源是可以滿足不斷增長的電力需求。

第一代的地熱發電廠，是利用靠近地表的超熱蒸氣或熱水儲集層，這種地方相對罕見。新型的地熱公司正採用石油和天然氣產業的鑽井技術和實踐方式，從熱岩中開採儲集層，這釋放了更多地方的地熱潛力。

美國是地熱發電技術領先的國家之一，但根據美國能源資訊局（EIA）的數據，地熱發電仍占全美大規模發電總量不到0.5%。

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