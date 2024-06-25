公共衛生署長：槍枝暴力是公共健康危機

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)指出，槍枝暴力是公共健康危機。(美聯社)

華盛頓郵報 25日報導，公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)指出，槍枝暴力是公共健康危機(public health crisis)。他說，美國應該用減少香菸、車禍造成民眾傷亡的積極態度面對槍枝暴力。

莫西在25日公布的39頁建議報告中，列舉槍枝暴力在全國各地社區造成的嚴重身心傷害。

報告指出，槍枝死亡人數在2021年創下30年新高，兇殺案與自殺案都有大幅增加；2022年，所有槍枝死亡案例當中，逾半數為自殺案件，兇殺案則占40%。

莫西受訪時表示：「希望民眾了解槍枝暴力在我們國家造成的全面衝擊為何，希望大家把它視為公共健康危機。」

他表示，知道民眾對於槍枝問題的看法趨於兩極化，議題具有高度政治性，但如果以公共健康危機的角度看待，就能夠聯手面對問題，落實以公共健康為本的解決方案。

根據統計，截至2020年為止，槍枝相關的傷害案件是1歲至19歲美國兒童與青少年的頭號死因，年輕人因槍枝致死的人數則超過車禍死亡人數或癌症 、心臟病 死亡人數。

莫斯說，過去十年裡，大規模槍擊屠殺案件增加，對美國民眾心理健康及福祉造成重大打擊。

華盛頓郵報報導，槍枝暴力死亡是特殊的美國現象。

2015年，美國疾病管制暨預防中心(CDC)與世界衛生組織(World Health Organization)統計數據均顯示，與其他28個高所得國家相比，美國槍枝死亡率多出11.4倍。從人口年齡結構來看，槍枝暴力死亡問題在美國年輕人之間尤其嚴重，在全球29個國家當中，14歲以下兒童因為槍枝暴力而喪生的所有案件裡，發生於美國的案例占有90%。

建議報告指出，應該落實措施避免有自殘傾向的民眾取得槍枝，並通過法案防止兒童接觸槍枝、強制規定購槍時接受背景調查，包括獲贈槍枝做為禮物的民眾在內，同時頒布禁止平民使用攻擊型武器的法令。