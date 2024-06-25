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公共衛生署長：槍枝暴力是公共健康危機

記者顏伶如／即時報導
公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)指出，槍枝暴力是公共健康危機。(美聯社)
公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)指出，槍枝暴力是公共健康危機。(美聯社)

華盛頓郵報25日報導，公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)指出，槍枝暴力是公共健康危機(public health crisis)。他說，美國應該用減少香菸、車禍造成民眾傷亡的積極態度面對槍枝暴力。

莫西在25日公布的39頁建議報告中，列舉槍枝暴力在全國各地社區造成的嚴重身心傷害。

報告指出，槍枝死亡人數在2021年創下30年新高，兇殺案與自殺案都有大幅增加；2022年，所有槍枝死亡案例當中，逾半數為自殺案件，兇殺案則占40%。

莫西受訪時表示：「希望民眾了解槍枝暴力在我們國家造成的全面衝擊為何，希望大家把它視為公共健康危機。」

他表示，知道民眾對於槍枝問題的看法趨於兩極化，議題具有高度政治性，但如果以公共健康危機的角度看待，就能夠聯手面對問題，落實以公共健康為本的解決方案。

根據統計，截至2020年為止，槍枝相關的傷害案件是1歲至19歲美國兒童與青少年的頭號死因，年輕人因槍枝致死的人數則超過車禍死亡人數或癌症心臟病死亡人數。

莫斯說，過去十年裡，大規模槍擊屠殺案件增加，對美國民眾心理健康及福祉造成重大打擊。

華盛頓郵報報導，槍枝暴力死亡是特殊的美國現象。

2015年，美國疾病管制暨預防中心(CDC)與世界衛生組織(World Health Organization)統計數據均顯示，與其他28個高所得國家相比，美國槍枝死亡率多出11.4倍。從人口年齡結構來看，槍枝暴力死亡問題在美國年輕人之間尤其嚴重，在全球29個國家當中，14歲以下兒童因為槍枝暴力而喪生的所有案件裡，發生於美國的案例占有90%。

建議報告指出，應該落實措施避免有自殘傾向的民眾取得槍枝，並通過法案防止兒童接觸槍枝、強制規定購槍時接受背景調查，包括獲贈槍枝做為禮物的民眾在內，同時頒布禁止平民使用攻擊型武器的法令。

華盛頓郵報 心臟病 癌症

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