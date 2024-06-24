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「認罪換自由」維基解密阿桑吉 當年曾獲多方支持

中央社華盛頓24日綜合外電報導
「維基解密」創辦人。(美聯社資料照)
「維基解密」創辦人。(美聯社資料照)

美國聯邦檢察官表示，揭密網站「維基解密」創辦人阿桑吉預料本週將就觸犯美國間諜法認罪，這起協議不僅可終結他在英國的監禁，也可允許他返回故鄉澳洲

路透社報導，美國聯邦檢察官團隊在法律文件中指出，52歲的阿桑吉（Julian Assange）同意針對「密謀取得並揭露機密美國國防文件」這項單一刑事指控認罪。

阿桑吉排定於塞班島（Saipan Island）當地時間26日上午9時的聽審中判刑。由於他已入監多時，很可能算入服刑時數，且不會面臨新的牢獄之災。

維基解密（WikiLeaks）於2010年期間揭露成千上萬筆華府在阿富汗和伊拉克戰爭有關的美國國防文件，是美軍史上最大一起外洩案。除此之外，維基解密也公布了大筆外交電文。

全球許多支持者則是對阿桑吉遭控十分不滿，他們主張，作為維基解密的發行人，阿桑吉不應面臨一般用來對付聯邦政府員工竊取或外洩資訊的指控。

許多新聞自由倡議者也主張，刑事起訴阿桑吉不啻為言論自由的一大威脅。

阿桑吉最初於2010年在英國被捕，當時是因為瑞典有關當局希望就一起性犯罪指控對阿桑吉進行問話，進而發出歐洲逮捕令。他為躲避引渡至瑞典的命運，而前往厄瓜多駐英大使館尋求庇護，一躲就是7年。瑞典一案後來撤銷。

阿桑吉2019年被逐出大使館，並因違反保釋條件而入監，自此之後就一直被關在倫敦最高戒備等級的貝爾馬什（Belmarsh）監獄，近5年來都在極力抵抗被引渡至美國受審。

瑞典 大使館 澳洲

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