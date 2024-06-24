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無證移民性侵勒斃德州12歲少女 保釋金裁定1000萬

世界新聞網王若馨／即時報導
來自委內瑞拉的無證移民佩納(黃衣者)，因涉嫌姦殺12歲德州少女，被法官裁定保釋金1000萬元。(美聯社)
來自委內瑞拉的無證移民佩納(黃衣者)，因涉嫌姦殺12歲德州少女，被法官裁定保釋金1000萬元。(美聯社)

兩名來自委內瑞拉的無證移民，將住在德州休士頓的12歲少女喬瑟琳‧南格雷(Jocelyn Nungaray)引誘到橋下性侵並殺害，她的屍體上周一被發現，其中一名兇嫌今日被法官裁定保釋金1000萬元。

休士頓當地媒體KPRC報導，這兩名嫌犯是26歲的佩納(Franklin Jose Pena Ramos)和21歲的蘭格爾(Johan Jose Rangel Martinez)，據哈里斯郡法院今日新揭露的文件，這兩名男性折磨了她兩個小時，她的雙手被綁在背後，腰部以下衣物被脫掉，最後他們勒死她並將她的屍體扔進溪裡。

她的雙腳也被綁住，背部有傷口。

影片來源：YouTube FOX 26 Houston

休士頓福斯電視台(Fox 26 Houston)報導，檢察官表示，據稱佩納事後向建築工地的雇主要錢，以作為逃離城鎮的盤纏。

哈里斯郡地方檢察官奧格(Kim Ogg)說：「我們的移民制度已經崩潰，如果要指出一個案件反映了這點，這件就是了。」

紐約郵報日前報導，佩納於5月28日在德州艾爾帕索(El Paso)非法入境，他告訴邊境人員，他要去德州與表親住。

他的腳踝上戴有監控儀器，可以在21天內追蹤他的所在地，但在南格雷的屍體被發現兩天後，佩納將腳踝上的監控器破壞。

蘭格爾於3月14日同樣自艾爾帕索(El Paso)非法入境，雖然他也被配置了腳踝監視器，但在確定他沒有已知的犯罪紀錄後，他腳上的監視器已於5月移除。

住在德州休士頓的12歲少女喬瑟琳‧南格雷遭到姦殺，圖為喬瑟琳的媽媽歷克斯‧南格雷...
住在德州休士頓的12歲少女喬瑟琳‧南格雷遭到姦殺，圖為喬瑟琳的媽媽歷克斯‧南格雷(Alexis Nungaray，中)出席記者會。(美聯社)

休士頓 非法入境 德州

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