墮胎權憲法保障遭推翻2周年 成總統大選辯論焦點

美國總統拜登（左）預計在11月總統大選對上前總統川普（右）。（美聯社）

最高法院推翻「羅訴韋德案」憲法保障墮胎 權歷史性判決的2年後，這項爆炸性議題將成為總統參選人拜登 和川普 27日的辯論焦點，共和黨也面臨壓力，以避免在相關議題上引發選民反感。

法新社報導，由前總統川普任命、保守派大法官占多數的最高法院於2022年6月24日推翻具里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，把墮胎監管權交還各州政府。同日，數州迅速跟進禁止墮胎，迫使州內診所倉促關閉或遷往容許墮胎的地方。

上述判決遭推翻後，政治上本已極度分化的美國又進一步分裂成禁止或嚴格限制墮胎的州份，以及採取新措施來保障女性終止妊娠權力的州份。

最高法院的決定也在美國各地引發政治動盪。此後，保守派幾乎輸掉所有與墮胎相關的公投或投票。

戴維斯加州大學法學院（University of California Davis School of Law）教授齊格勒（Mary Ziegler）表示，自「羅訴韋德案」的判決被推翻以來，「從墮胎權運動可以發現，美國人對墮胎權的關注超乎預期」。

民主黨人正充分利用這個機會，希望贏得女性和年輕選民的關鍵支持。

美國首位女性副總統賀錦麗（Kamala Harris）近幾個月來也巡迴全國各地，全力動員黨內的忠實支持者。

她今天將在被視為11月總統大選關鍵搖擺州的亞利桑納州（Arizona）參加一場活動。亞利桑納州最高法院4月裁定可執行南北戰爭時期一項幾乎全面禁止墮胎的禁令。這項1864年的法案禁止墮胎手術，除非是為挽救孕婦性命才能動刀。

根據美國福斯新聞頻道（Fox News）本月19日公布的民調，高達47%的選民認為，墮胎問題的立場對他們如何在拜登和川普間做出選擇「極為關鍵」。

預計披上共和黨戰袍逐鹿白宮的川普經常提到，他提名的3名最高法院大法官協助推翻了「羅訴韋德案」的判決，但他最近又在墮胎問題上含糊其辭。

川普4月初在一段影片中說道：「你必須在這個議題上遵從自己的心，但請記住，你也必須贏得選舉。」

川普也未遵從保守派宗教遊說團體的建議，在競選期間做出任何將透過聯邦法律讓墮胎成為非法行為的承諾。