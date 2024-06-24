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華郵：美國郵局每年同意數萬郵件供警方、聯邦機關調查

記者顏伶如／即時報導
華盛頓郵報24日報導，美國郵政總局每年同意數萬信件與包裹讓警方或聯邦機關調查。(美聯社)
華盛頓郵報24日報導，美國郵政總局每年同意數萬信件與包裹讓警方或聯邦機關調查。(美聯社)

華盛頓郵報24日報導，美國郵政總局(U.S. Postal Service)每年同意數萬信件與包裹讓警方或聯邦機關調查，在沒有法院搜查令的情況下便將信封或包裹上的姓名、地址與其他資料分享給調查人員。國稅局(IRS)、聯邦調查局(FBI)、國土安全部是最常提出監視郵件要求的聯邦機關。

郵局表示，收到執法機關提出監視郵件的要求後，唯有研判對於追緝逃犯或調查犯罪有幫助，才會配合。

不過，根據報導，國會調查取得的過去十年統計資料顯示，郵局從2015年以來，總共收到聯邦探員及警察提出的6萬多件監視郵件申請，極少申請要求遭到拒絕。

資料顯示，監視郵件的期間可能數天或數周，包括某個特定人士或特定地址的收發郵件，聯邦機關與警方提出監視郵件申請，獲准機率有97%。

根據郵局紀錄，2015年至2023年間，共有31萬2000筆信函與包裹遭到監視。

長期以來，郵局透過名稱為「郵件封面檢查計畫」(mail covers program)的手段查緝嫌犯或搜證。報導指出，檢查手段為合法行為，郵政調查局只分享郵件外部的訊息，根據美國憲法第四修正案規定，若要取得郵件內部訊息則需要有法院搜索令。

郵政總局調查部門郵政調查局(Postal Inspection Service)指出，2015年稽查發現，郵件封面檢查計畫可能讓犯罪份子開始警戒，反而降低打擊犯罪的效率；稽查報告指出，國稅局、聯邦調查局、國土安全部是最常提出監視郵件要求的聯邦機關。

2023年5月，魏登(Ron Wyden)、保羅(Rand Paul)、華倫(Elizabeth Warren)等8位聯邦參議員聯名致函郵局，要求必須由聯邦法官允許調查人員提出的監視郵件申請，才能分享郵件訊息，否則民眾對於自己成為調查對象的事實，根本被蒙在鼓裡。

郵政監察長(chief postal inspector)巴克斯代爾(Gary Barksdale)在本月稍早的回函裡則拒絕對現行措施做出改變。信中指出，過去10年數據顯示，來自聯邦機關、州政府及地方警察機關的監視郵件要求，平均每年約6700件。

美國郵政 國土安全部 國稅局

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