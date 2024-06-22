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美陸戰隊司令：沖繩設立新部隊為對抗中國侵略

中央社華盛頓21日綜合外電報導
美軍在沖繩的陸戰隊濱海團約有2000人。在突發情況下，他們將分散部署到周圍島嶼，從陸上攻擊中國海軍艦艇及擾亂中國軍事活動。(美聯社)
美軍在沖繩的陸戰隊濱海團約有2000人。在突發情況下，他們將分散部署到周圍島嶼，從陸上攻擊中國海軍艦艇及擾亂中國軍事活動。(美聯社)

美國陸戰隊司令史密斯今天告訴日本經濟新聞，去年11月在日本沖繩設立的新部隊是用為了「對抗中國侵略」，以保護日本和在地緣政治敏感地區內的其他國家。

美軍已重組其駐紮在日本的部隊，包括設立一支名為「陸戰隊濱海團」（Marine Littoral Regiment，MLR）的新單位，用來在發生攻擊事件時迅速防衛偏遠島嶼。

史密斯（Eric Smith）在華盛頓受訪時說，這個單位「是為了提供遠程探向和遠程火力，利用有能力打擊戰略航道上敵方船隻的移動飛彈連來達成」。他還說，這支部隊設立目的是為了「保護日本本土，為了保護菲律賓，為了保護韓國」。

中國持續以強壓方式在東海行事。如果發生與台灣有關的突發狀況，設有美軍基地的日本西南部島嶼沖繩也可能被捲入戰鬥。

美軍在沖繩的陸戰隊濱海團約有2000人。在突發情況下，他們將分散部署到周圍島嶼，從陸上攻擊中國海軍艦艇及擾亂中國軍事活動。

史密斯並透露，美軍也將在幾年內在太平洋的關島設立一支陸戰隊濱海團，成為繼夏威夷和沖繩之後第3處部署這類單位的地點。

史密斯說，關島的陸戰隊濱海團將「負責在第一島鏈內迅速部署、遠達菲律賓，好讓作戰空間向外延伸，以及保護往返日本、菲律賓和夏威夷的戰略交通線」。

當被問到所有這些安全措施是否足以嚇阻中國侵略時，史密斯表示：「這真的要由中國來回答。」

他說：「如果他們不想讓自己的船沉沒，那這就足以嚇阻他們。...如果他們攻擊菲律賓或日本，對他們來說將是非常糟糕的一天。因為我們承諾與日本共同防衛。」

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