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新研究：加熱牛奶可顯著降低有傳染性H5N1禽流感病毒數量

新華社洛杉磯電
一項研究顯示，生牛奶經過熱處理，H5N1型高致病性禽流感病毒數量會急劇下降。(美聯社)
一項研究顯示，生牛奶經過熱處理，H5N1型高致病性禽流感病毒數量會急劇下降。(美聯社)

美國一項實驗室研究顯示，生牛奶經過熱處理，其中具有傳染性的H5N1型高致病性禽流感病毒數量會急劇下降。但是病毒含量較高的生牛奶樣品在巴氏滅菌法常用溫度72攝氏度下處理20秒後，仍可檢測到少量有傳染性的病毒。

3月下旬以來，美國奶牛中爆發的禽流感疫情引發美國公眾對食品安全的擔憂。有衞生專家認為，喝生牛奶可能有風險，但巴氏滅菌法可滅活禽流感病毒。

美國國家衞生研究院近日發佈公報說，由於有關禽流感病毒對巴氏滅菌法的敏感性數據仍很缺乏，該機構下屬國家過敏與傳染病研究所人員領銜的團隊在實驗室中模擬巴氏滅菌法常用滅菌條件，測試了經過熱處理的牛奶中H5N1病毒的穩定性。

巴氏滅菌法是乳製品行業廣泛使用的消毒法。國際上通用的巴氏滅菌法工藝主要有兩種，即將生牛奶加熱到約63攝氏度並保持30分鐘，或加熱到約72攝氏度並保持15秒。

研究人員從一隻死於禽流感的美洲獅肺部分離出H5N1病毒，將病毒分離培養物與未經消毒的生牛奶樣品混合，並分別在63攝氏度和72攝氏度下對樣品進行不同時長的熱處理，然後對樣品進行細胞培養和檢測，以確定是否存在活性病毒及其數量。

研究發現，在63攝氏度下加熱2.5分鐘就可使牛奶樣品中有傳染性的H5N1病毒水平顯著下降，加熱30分鐘可完全消除有傳染性病毒；在72攝氏度下加熱5秒可使有傳染性病毒水平顯著降低，但在該溫度下經過20秒熱處理後，仍有三分之一牛奶樣品中發現了非常少量的有傳染性的病毒。

相關論文近日發表在美國《新英格蘭醫學雜誌》上。研究人員強調，該研究結果是在實驗室條件下獲得的，並不能用於得出任何關於美國牛奶供應安全性的結論。此外，攝入含有活性H5N1病毒的生牛奶是否會導致人類疾病仍然未知。

牛奶 流感 檢測

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