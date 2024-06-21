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美將限制投資中國AI 防助發展精密技術威脅國安

中央社華盛頓/紐約21日綜合外電報導
羅森（Paul Rosen）。(路透)
羅森（Paul Rosen）。(路透)

美國21日發布規定草案，將禁止或要求通報某些可能威脅美國國家安全的中國人工智慧（AI）與其他科技產業投資

路透社報導，美國總統拜登去年8月簽署一份行政命令，財政部在初步評議期結束後，公布了擬議規定與一系列例外情況。這些規定讓美國個人與公司負有責任，以判定哪些交易將遭限制或禁止。

拜登當時簽署行政命令，指示監管美國在半導體、微電子、量子運算與人工智慧的某些投資，這是防止美國技術協助中國發展精密科技與主宰全球市場的更廣泛舉措一環。

美國將在8月4日前徵詢公眾對擬議規定的意見，預計將如期在年底前實施這些規定。

美國財政部負責投資安全的助理部長羅森（Paul Rosen）表示：「這次擬議規定將防止某些美國投資帶來的許多獲益（不僅僅是資金）淪為協助他國可能用來發展威脅國安的敏感技術，從而促進我們的國家安全。」

財政部表示，新規定目的在實施「一項嚴密且有針對性的國家安全計畫」，聚焦受關注國家的某些對外投資。

美國財政部已在去年8月勾勒擬議規定的輪廓，今天將額外的例外情況納入其中，諸如被視為符合美國國家利益的交易。

擬議的規定將禁止交易的範圍涵蓋用於某些終端用途的AI，以及涉及使用特定數量運算能力訓練的系統，但也要求對發展未遭禁止的AI系統或半導體相關交易進行通知。

投資 財政部 AI

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