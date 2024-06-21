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亞馬遜Alexa十年來首度改版 將加入生成式AI功能

編譯吳孟真／綜合外電
亞馬遜Alexa於2014年推出，今年將首度改版。路透
亞馬遜Alexa於2014年推出，今年將首度改版。路透

電商巨擘亞馬遜（Amazon）據悉計畫對旗下語音助理Alexa進行首次大改版，增加生成式人工智慧AI）對話服務，並提供兩種付費方案，力求不晚於8月推出，

路透報導，亞馬遜內部人士透露，這項名為「榕樹」（Banyan）的計畫，是2014年Alexa推出後的首次大改版，亞馬遜已將這個全新的語音助理命名為Remarkable Alexa。

目前免費的「經典版Alexa」，普遍用於設定鬧鈴、取得天氣資訊、播放歌曲或回答簡單問題。以AI驅動的Remarkable Alexa將取代目前版本，在免費版之外，還有一個高階版本，利用更強大的AI軟體，回應較複雜的提問或指令，訂戶每月需付至少5美元才能使用，且付費方案不會和亞馬遜現有的每年139美元Prime方案搭配。

新版Alexa的付費高階版本，將提供由單一指令驅動，就能進行更精細的任務，例如撰寫並發送簡短的電郵、從外送平台訂餐等，也不需每次發出指令時，重複說出「Alexa」，並將提供更多的個人化設定選項。

亞馬遜也預計強化Alexa所提供的家庭自動化系統服務，未來將可透過無線網路連結智慧型裝置，並由語音控制。但內部人士指出，為了讓Remarkable Alexa的一些功能順利執行，必須額外購買由Alexa驅動的裝置。

一些亞馬遜員工表示，Alexa語音服務推出以來從未獲利，「榕樹」計畫是公司希望振興該服務的「迫切嘗試」，高層也向他們表示，今年是Alexa展現獲利能力的關鍵年。

然而，消息人士也警告，新版Alexa的定價和推出時程，可能會視「榕樹」計畫的進度而改變或取消。

亞馬遜Alexa於2014年推出，今年將首度改版。路透
亞馬遜Alexa於2014年推出，今年將首度改版。路透

亞馬遜 AI 人工智慧

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