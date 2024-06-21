我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

西南航空客機突下降 距離住宅區僅160公尺 居民驚慌

拜登押注北卡 但2008年以來民主黨候選人沒贏過

記者顏伶如／即時報導
拜登總統把希望押注於北卡羅來納州，競選團隊加碼投入數百萬宣傳費用。(路透)
拜登總統把希望押注於北卡羅來納州，競選團隊加碼投入數百萬宣傳費用。(路透)

華爾街日報21日報導，對於如何取得270張選舉人票的勝選之路，拜登總統把希望押注於北卡羅來納州，競選團隊加碼投入數百萬宣傳費用，但民主黨總統候選人從2008年以來卻不曾在北卡勝出。

競選團隊主管與北卡郡縣選務主管指出，拜登團隊在北卡州成立16個辦公室，聘有60多名員工，超過拜登2020年參選及2016年喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)參選的規模。廣告資訊市場調查機構AdImpact統計顯示，截至6月19日為止，拜登與盟友在北卡州的廣台、電視及網路宣傳與廣告累計花費520萬元。

相較之下，前總統川普競選團隊在北卡州迄今並無廣告開銷，由此可見川普團隊把北卡州視為絕對安全的共和黨鐵票區。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

報導指出，拜登大手筆押注北卡羅來納州，對於今年大選結果可能造成關鍵影響，萬一「藍牆」(blue wall)三州丟失任何一州，還能靠北卡州扳回一城。民主黨在「藍牆」三州賓州、密西根州、威斯康辛州投資選舉資源最多，從1992年以來向來是民主黨總統候選人仰賴票倉，直到2016年大選才被川普攻破。拜登雖在2020年大選贏回「藍牆」，但某些民調顯示今年選舉川普在當地較具優勢。

下周首場電視辯論結束後，拜登將走訪北卡州，成為今年以來第四度走訪。副總統賀錦麗今年已五度前往北卡州。

拜登民調顧問葛林(Geoff Garin)分析，拜登在北卡推出的競選規模比以往更大、策略也更大膽，「川普陣營卻沒有這樣的動作」。

葛林指出，墮胎權是拜登團隊在北卡州聚焦議題之一。共和黨主導下，州議會幾乎全面禁止妊娠12周後墮胎，唯有極少數的強暴、亂倫或胎兒畸形等狀況例外。

共和黨全國委員會(Republican National Committee)發言人安娜‧凱利(Anna Kelly)說：「2016年及2020年大選時，民主黨都在北卡州燒錢，最後還是敗給了川普。」

北卡州共和黨資深選舉策略專家薛馬克(Paul Shumaker)說，拜登無法整合黨內分歧，是川普能在北卡州取得先機的主要原因之一。不過，薛馬克說，人口成長使得北卡州的政治發展變得難以預測。他表示，如果民主黨能解決支持者投票率低的問題，雙方之間的差距就可能大幅拉近。

北卡羅來納州 拜登 川普

上一則

西南航空客機突下降 距離住宅區僅160公尺 居民驚慌：以為要撞我家

下一則

亞馬遜Alexa十年來首度改版 將加入生成式AI功能

延伸閱讀

拜川辯論／經濟、邊境、年齡3大表現 未決定選民等著看

拜川辯論／經濟、邊境、年齡3大表現 未決定選民等著看
拜川辯論／拜登扔贏硬幣選站右邊 川普選最後作結

拜川辯論／拜登扔贏硬幣選站右邊 川普選最後作結
挺川還是投拜？加州26%獨立選民都不想

挺川還是投拜？加州26%獨立選民都不想
未決定選民等著看拜川辯論會 聚焦3大表現「經濟、邊境、年齡」

未決定選民等著看拜川辯論會 聚焦3大表現「經濟、邊境、年齡」

熱門新聞

西雅圖一名辣妹咖啡師遭客人潑咖啡，索性抄榔頭砸顧客汽車擋風玻璃。（擷自YouTube@FOX 13 Seattle）

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

2024-06-16 04:47
富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。美聯社

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

2024-06-14 09:35
槍殺雙親被判終身監禁的富二代兄弟約瑟夫‧萊爾‧梅南德茲(右)與艾力克‧葛蘭‧梅南德茲。(路透資料照)

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

2024-06-20 12:03
網戀給騙子可乘之機，殺豬盤騙局大行其道。（歐新社）

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

2024-06-20 18:12
美國西南航空一架波音737 MAX 8飛機在芝加哥中途國際機場降落後滑行，攝於2019年3月。資料照片。路透

波音飛機新事故 在近萬公尺高空經歷罕見「飄擺」

2024-06-14 11:54
密西根州一處公園的戲水池15日傍晚發生槍擊事件。(路透)

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

2024-06-16 16:58

超人氣

更多 >
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋
與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺