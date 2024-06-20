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聽到尖叫聲 德州跆拳道家族出手救下險遭性侵女子

編譯周辰陽／即時報導
德州休士頓市郊一名女子遭到攻擊，所幸全家人都是跆拳道教練的安氏家族挺身而出制服歹徒。(擷自X@Ed Gonzalez)
德州休士頓市郊一名女子遭到攻擊，所幸全家人都是跆拳道教練的安氏家族挺身而出制服歹徒。(擷自X@Ed Gonzalez)

德州哈里斯郡（Harris County）日前有一名女子遭到攻擊，所幸在當地擁有經營一家跆拳道道場，而且全家人都是教練的安氏家族挺身而出，將歹徒制服直到員警趕來，成功拯救該名女子逃出狼爪。

影片來源：YouTube@KHOU 11

NBC新聞報導，這起事件發生在18日下午4時左右，地點在休士頓市郊的卡帝市（Katy）。就在安氏家族的龍仁（Yong-in）道場為晚間課程開門後不久，西蒙（Simon An）跟父母姊弟都聽到一家鄰近商店傳來了尖叫聲。

安氏家族一家五口每人都是跆拳道黑帶四段，59歲的父親安漢（Han An）據報則是黑帶八段，曾在南韓軍隊服役。雖然他們一開始對此不理不睬，推測聲音來自道場休息室玩鬧的職員，但隨後一聲刺耳的「最後尖叫」，促使一家人展開行動。

這聲有如恐怖片的刺耳尖叫聲，激起西蒙利用自己多年的武術訓練。他說，一家人跑向商店跟打開門，發現一名男子騎在一名年輕女子的身上。當她試圖抵擋時，男子的雙手就放在「不恰當的地方」。安漢隨即拉著歹徒的襯衫，將他猛力拉開，並將人按倒在地上。西蒙的姊姊漢娜抓住了女孩，帶著她衝了出去，西蒙則跟弟弟幫忙制服男子。

一直在練習跆拳道有16年的西蒙說，事情發生得太突然了，「這都是自我防衛，入侵者正試圖逃跑，又抓又咬，他能做出任何事」，但身為跆拳道大師的安漢將歹徒按住10分鐘，直到執法人員趕到，「我爸很強，他希望我們來保護他，對我們抱著非常的信任」。

哈里斯郡警局將拯救女子免於性侵歸功於安氏一家，岡薩雷斯（Ed Gonzalez）警局長在社群媒體「X」發的一系列貼文指出，「藉由活用他們的訓練跟紀律，他們成功阻止了襲擊與抓住他」，嫌犯已經被控犯下性侵未遂和非法拘禁。岡薩雷斯局長寫道，「感謝龍仁道場在保護他人上迅速行動」。

跆拳道 德州 社群媒體

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