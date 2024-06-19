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最大老年護理仲介平台被控誘導消費者 「母親之家」遭查

記者顏伶如／即時報導
示意圖。(取自123RF)
示意圖。(取自123RF)

全美規模最大的營利型老年護理仲介服務平台「母親之家」(A Place for Mom，APFM)遭控誘導消費者使用爆發安全問題、觸犯規定的養老機構，收取可觀佣金，已遭參院老齡化特別委員會(Special Committee on Aging)立案調查。

國家廣播公司(NBC)報導，參院老齡化特別委員會主席、民主黨賓州聯邦參議員凱西(Bob Casey)18日發函「母親之家」指出，有關佣金的收取方式誤導消費者，低收入家庭在服務過程中遭受歧視。

凱西限期「母親之家」在7月15日之前交出過去三年為有輔助看護的養老機構(assisted living)提供仲介服務的營利資料，三年內獲得佣金最多、推薦最多老年人前往的100家養老機構名單。凱西也要求「母親之家」說明查核老養機構是否合格的步驟為何，並公布過去一年收取入住費用總額。

成立於2000年的「母親之家」，號稱規模最大的老年護理仲介網路平台，與全美各地1萬4000家養老機構合作。

凱西在信中指出，「母親之家」慫恿消費者為老年人選擇財務負擔不起的消費，網頁上的常見問題說明裡甚至寫道，消費者如果看到養老機構收費價目超出能力範圍，並不需要擔心。

凱西指出，「母親之家」顯然故意讓消費者花費更多，並且從中賺取更多利益。「母親之家」並未回應國家廣播公司的採訪要由。

報導指出，有輔助看護的養老機構與老年護理服務，產業前景未來20年備受看好，前者每月花費在4500元至5300元之間，但實際價格因地點、服務內容而有差別。

西雅圖時報(Seattle Times)2010年報導，「母親之家」為消費者仲介養老院卻不負責品質或安全檢查，老年人被安排住進有著虐待、疏於照顧前科紀錄的機構。

參院 低收入 養老院

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