分析師檢舉Airbnb：縱容極端分子、仇恨團體 誤導投資人

租屋平台Airbnb。(路透)

國家廣播公司(NBC)19日獨家報導，吹哨者5月間向證券 管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)及聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)檢舉租屋平台Airbnb去年故意放寬使用規定，縱容極端主義份子及仇恨團體，誤導投資 人與社會大眾。Airbnb前任調查分析師潔西‧賀南德茲(Jess Hernandez)受訪時說：「這輩子從沒打算要當吹哨者，不喜歡姓名與容貌公諸於世，尤其是我的研究涉及很多危險人物。但我不得不挺身而出。」

賀南德茲原以約聘身份擔任Airbnb的調查分析師，負責在Airbnb平台查緝極端份子與仇恨團體。她向聯邦機關舉報指出，Airbnb去年削弱使用規定，解散針對極端份子與仇恨團體而設立的調查小組。

報導指出，Airbnb否認賀南德茲的檢舉內容，並稱已加聘人手在平台持續移除暴力極端團體、組織犯罪集團及仇恨團體成員。

賀南德茲向證券管理委員會及聯邦貿易委員會投訴指出，Airbnb共同創辦人兼執行長奇斯基(Brian Chesky)2021年期許公司要當其他科技產業的「榜樣」，但2023年Airbnb卻修改規定，不願讓外界以為對保守派採取不平等待遇，導致Airbnb員工承受避免負面新聞的內部壓力。

賀南德茲在非營利法律機構「吹哨者援助」(Whistleblower Aid)協助下，向聯邦機關提出161頁檢舉文件。她指出，名稱為「危險組織調查小組」(Dangerous Organizations team)的小型團隊，接到情報之後根據媒體報導、社群媒體 發文、政府資料及專家訊息，調查Airbnb成員是否屬於極端主義組織或仇恨團體，如果公開訊息超過某個門檻標準，便將成員帳號移除。

檢舉事由指出，白人民族主義者蘿倫‧索瑟恩(Lauren Southern)父母的Airbnb帳號被調查小組移除後，遭到福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)在節目中點名批判，Airbnb政策在2023年初開始轉向，索瑟恩父母的帳號則獲得恢復。

賀南德茲說，調查小組工作後來遭全面喊停，她的合約在2023年11月屆滿時則以「表現欠佳」為由未獲續聘。