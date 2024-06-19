川普影響力在三州共和黨初選面臨考驗

維州聯邦眾議員古德(Bob Good)。美聯社

國會山莊報(The Hill)分析，前總統川普 為候選人背書的影響力，在維吉尼亞州、奧克拉荷馬州、喬治亞州18日舉行的共和黨 初選面臨考驗；維州聯邦眾議員 古德(Bob Good)由於在共和黨總統初選支持佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)而觸怒川普，初選遭遇川普支持的對手州參議員麥奎爾(John McGuire)挑戰，從18日晚間開票到19日早晨的計票結果，兩人票數非常接近，勝負難料。

古德是極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席，2020年在國會選舉勝出，擔任維州第五選區聯邦眾議員。古德在2020年大選過後拒絕承認川普拜選，但在墮胎權、擁槍權等議題則被川普批評不夠保守。古德在共和黨總統初選支持德桑提斯之後則與川普決裂。

華盛頓郵報報導，截至19日上午97.8%選票完成開票的最新，古德得票率49.7%，麥奎爾50.3%。國會山莊報報導，由於選務官員還要處理通訊投票(mail-in ballots)，候選人可能要求驗票，初選結果恐怕要數天之後才能揭曉。共和黨初選勝利者11月大選將迎戰在民主黨初選一馬當先的魏特(Gloria Witt)。

華盛頓郵報分析，共和黨維州第五選區初選結果，影響共和黨內「絕不挺川」(Never Trumpers)陣營接下來如何對付強硬右派的選舉策略。

奧克拉荷馬州初選當中，任期11連霸的現任聯邦眾議員、眾院程序委員會(House Rules Committee)主席柯爾(Tom Cole)獲得川普背書，順利挺過來自極右派候選人、企業家邦達爾(Paul Bondar)的挑戰。邦達爾雖然是政壇新人卻有雄厚財力，為競選團隊提供500萬元私人貸款。

民主黨籍喬治亞州第二選區聯邦眾議員畢夏普(Sanford Bishop)將在11月選舉尋求連任，共和黨初選候選人漢德(Chuck Hand)因參加2021年1月6日國會暴動而被判刑，坐牢20天。漢德在初選中敗給前任川普官員強生(Wayne Johnson)。