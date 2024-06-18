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美商務部高官將出訪日荷 再敦促圍堵中國AI晶片發展

編譯季晶晶／綜合外電
一位美國高級官員將前往日本和荷蘭，要求對半導體業增加更多新限制，包括限制艾司摩爾（ASML）和東京電子公司在中國的活動。(歐新社)
一位美國高級官員將前往日本和荷蘭，要求對半導體業增加更多新限制，包括限制艾司摩爾（ASML）和東京電子公司在中國的活動。(歐新社)

彭博資訊引述知情人士報導，美國主管出口管制的商務部工業與安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）將出訪日本和荷蘭，要求對半導體行業增加更多限制措施，包括限制設備供應商艾司摩爾（ASML）和日本東京電子公司在中國的活動，箝制住中國製造AI所需的高階記憶體晶片的能力。

知情人士透露，艾斯特維茲會重點關注開發高頻寬記憶體（HBM）的中國晶片工廠。

根據中國企業數據提供商企查查稱，從事HBM晶片研發的陸企包括武漢新芯，這是長江存儲的子公司。華為和長鑫存儲據報也在開發HBM。

拜登政府以國安為由限制中國購買和生產先進半導體的能力，然而結果好壞參半，華為和其他公司仍取得重大進展。美國正尋求盟國支持，要建立更有效的全球封鎖。

戰略與國際研究中心（CSIS）瓦德瓦尼AI與先進技術中心主任Gregory Allen）說：「美國是全球半導體設備行業的最關鍵參與者，但並不是唯一重要的國家。日本和荷蘭也是半導體設備的主要供應商。他們限制出口，但沒對維修保養設限，而在整個技術管控架構裡，那是一個關鍵限制。」

艾斯特維茲預料將重申美國長期以來的要求，敦促日荷加強對ASML和東京電子在中國維修保養其他先進設備的限制。美國已經對應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam Research）等美企實施了此類限制。

美國代表團訪問荷蘭的時間預計在荷蘭新內閣於7月首周宣誓就職之後。來自極右派自由黨的Reinette Klever料將出任外貿與發展援助大臣，這個職位通常負責監督荷蘭的出口管制政策。目前還不確定荷蘭新政府將如何應對美國要求。

知情人士稍早之前表示，荷蘭和日本一直在抵制美國施壓，希望有更多時間評估目前高階晶片製造設備出口禁令的影響，並等待11月美國總統大選的結果。

美國商務部工業與安全局和荷蘭外貿部發言人拒絕置評。日本經濟產業省沒有回應置評請求。

日本 晶片 商務部

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