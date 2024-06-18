發父親節烤肉照被嘲「起司沒放對」 舒默急刪照
參院多數黨領袖舒默在過去這個父親節周末溫馨上傳跟家人的烤肉照，想不到網友的關注重點竟然不是他的配文，而是——他似乎不會烤肉。也許是留言讓他太尷尬，舒默已經刪掉了這一張配圖，但介於不少網友早已右鍵保存，此圖仍在網路廣為流傳。
過去這個周日是父親節，舒默(Chuck Schumer)在社群平台X上發布了一張他在烤肉架前烤肉的照片，配文寫說，「我們一家人一直住在公寓樓裡，但我女兒和她的妻子最近買了一棟帶後院的房子，我們終於第一次用烤肉架燒烤，享受熱狗和漢堡！」
從配圖看到，舒默著裝休閒，他跟前的烤肉架上擺著幾根香腸和幾塊漢堡肉，其中一塊漢堡肉上面有一片起司。他也許不會想到，正是這片起司成為了網友關注的重點。
在評論區，許多人留意到，漢堡肉還是生的，他就把起司片放在上面，於是留言寫說「這是你可以做的最不美國的事情」、「誰會把起司放在生牛肉上面啊」。
也許是評論清一色都在質疑他的烤肉能力，讓舒默倍感尷尬，他不久就刪掉了這一張照片，只留下一句簡單的「父親節快樂！」，但就連該條X的評論區都還是網友對他烤肉技巧的嘲諷。
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