發父親節烤肉照被嘲「起司沒放對」 舒默急刪照

舒默在X分享父親節烤肉照片，卻被網友集體嘲諷不會烤。現在該照片已從平台刪除。(截取自舒默X)

參院 多數黨領袖舒默在過去這個父親節周末溫馨上傳跟家人的烤肉照，想不到網友的關注重點竟然不是他的配文，而是——他似乎不會烤肉。也許是留言讓他太尷尬，舒默已經刪掉了這一張配圖，但介於不少網友早已右鍵保存，此圖仍在網路廣為流傳。

過去這個周日是父親節，舒默(Chuck Schumer)在社群平台X上發布了一張他在烤肉架前烤肉的照片，配文寫說，「我們一家人一直住在公寓樓裡，但我女兒和她的妻子最近買了一棟帶後院的房子，我們終於第一次用烤肉架燒烤，享受熱狗和漢堡！」

從配圖看到，舒默著裝休閒，他跟前的烤肉架上擺著幾根香腸和幾塊漢堡肉，其中一塊漢堡肉上面有一片起司。他也許不會想到，正是這片起司成為了網友關注的重點。

在評論區，許多人留意到，漢堡肉還是生的，他就把起司片放在上面，於是留言寫說「這是你可以做的最不美國的事情」、「誰會把起司放在生牛肉上面啊」。

也許是評論清一色都在質疑他的烤肉能力，讓舒默倍感尷尬，他不久就刪掉了這一張照片，只留下一句簡單的「父親節快樂！」，但就連該條X的評論區都還是網友對他烤肉技巧的嘲諷。